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Almanya'da üretici fiyatları kasımda da 1951'den beri en yüksek artışı gösterdi - Son Dakika

Almanya'da üretici fiyatları kasımda da 1951'den beri en yüksek artışı gösterdi

17.12.2021 12:39
Almanya'da üretici fiyatları kasımda da 1951'den beri en yüksek artışı gösterdi

Almanya'da Sanayi Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Sanayi ÜFE), yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle bu yılın kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı.

Almanya'da Sanayi Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Sanayi ÜFE), yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle bu yılın kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), kasım ayı Sanayi ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da Sanayi ÜFE kasımda, ekim ayına kıyasla yüzde 0,8, Kasım 2020'ye göre ise yüzde 19,2 yükseldi.

Destatis açıklamasında, "Kasım ayındaki artış, Kasım 1951'den beri en yüksek yıllık artıştı." ifadesi kullanıldı. Kasım 1951'de yıllık artış yüzde 20,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Kasım ayı Sanayi ÜFE, piyasalardaki yıllık yüzde 19,9'luk artış beklentisinin altında gerçekleşti. Sanayi ÜFE verisinde ekim ayında da yüzde 18,4'lik yükselişle yine Kasım 1951'den beri en yüksek yıllık artış görülmüştü.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın kasımda bir önceki yılın ayına göre yüzde 49,4 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 48 ve doğalgaz dağıtım fiyatları ise yüzde 83,4 artış kaydetti.

Kasımda yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 19,1, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 3,7 ve sermaye malları fiyatlarında da yüzde 3,6 artış görüldü.

Gübre fiyatlarının bir yıl öncesine göre yüzde 43,4 daha pahalı olması dikkati çekerken, kağıt ve karton fiyatlarında artış yüzde 28,0 oldu. Sığır eti fiyatları yıllık yüzde 17,5 arttı.

Sanayi ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise kasımda yıllık yüzde 9,9 yükseldi.

Öte yandan, Almanya'da ekim ayında yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle kasımda yüzde 5,2'ye yükselerek, yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Almanya'da tüketici için alışılmadık derecede yüksek enflasyon iyice hissedilirken, fiyat artışlarının Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ekonomistlerin çoğunun savunduğu gibi "geçici" olacağı görüşüne dair şüpheler de her geçen gün artıyor.

üretici fiyat endeksi, Almanya, Enerji, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da üretici fiyatları kasımda da 1951'den beri en yüksek artışı gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da üretici fiyatları kasımda da 1951'den beri en yüksek artışı gösterdi - Son Dakika
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