Almanya'da üretici fiyatları Ukrayna savaşıyla martta yıllık yüzde 30,9 artarak rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Almanya'da üretici fiyatları Ukrayna savaşıyla martta yıllık yüzde 30,9 artarak rekor seviyeye ulaştı

20.04.2022 11:01
Almanya'da üretici fiyatları Ukrayna savaşıyla martta yıllık yüzde 30,9 artarak rekor seviyeye ulaştı

Alman şirketlerinin Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından fiyatlarını rekor bir hızla artırdığı bildirildi.

Alman şirketlerinin Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından fiyatlarını rekor bir hızla artırdığı bildirildi.

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Ukrayna savaşıyla artan enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 30,9 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mart ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da ÜFE, martta şubat ayına kıyasla yüzde 4,9, Mart 2021'e göre de yüzde 30,9 yükseldi. Piyasalarda beklenti ÜFE'nin martta yüzde 28,2 artması yönündeydi.

Mart ayındaki artış, ÜFE istatistiklerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1949'dan beri en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti. Böylece sanayi ürünlerinde üretici enflasyonunda rekor serisi mart ayında da sürdü.

Sanayi ÜFE, şubat ayında da yıllık yüzde 25,9 artış kaydetmişti.

Destatis açıklamasında "Mevcut veriler (Mart ÜFE verileri) Ukrayna'daki savaşın ilk etkilerini yansıtıyor." denildi.

Doğal gaz dağıtım fiyatları yüzde 144,8 arttı

Verilere göre, enerji fiyatları, martta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83,8 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 85,1 ve doğal gaz dağıtım fiyatları yüzde 144,8 artış kaydetti.

Martta yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 23,3, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 9,6 ve sermaye malı fiyatlarında yüzde 5,8 artış görüldü.

Bitkisel yağ fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 72,3 artış kaydetmesi dikkati çekerken, tereyağı fiyatları yüzde 56 ve kahve fiyatları da yüzde 20,5 yükseldi.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise martta yıllık bazda yüzde 14 yükseldi.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

Bu arada, Almanya'da şubatta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan gıda, petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle martta yüzde 7,3'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ekonomistler ayrıca çift haneli enflasyon oranların yakın gelecekte mümkün olduğunu belirtiyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da üretici fiyatları Ukrayna savaşıyla martta yıllık yüzde 30,9 artarak rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da üretici fiyatları Ukrayna savaşıyla martta yıllık yüzde 30,9 artarak rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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