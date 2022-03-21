Almanya'da üretici fiyatları yükselmeye devam ediyor - Son Dakika
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Almanya'da üretici fiyatları yükselmeye devam ediyor

21.03.2022 13:33
Almanya'da üretici fiyatları yükselmeye devam ediyor

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), artan enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 25,9 arttı.

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), artan enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 25,9 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da ÜFE, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 1,4, Şubat 2021'e göre de yüzde 25,9 yükseldi. Piyasalarda beklenti ÜFE'nin şubatta yüzde 26,2 artması yönündeydi.

Şubat ayındaki artış, ÜFE istatistiklerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1949'dan beri en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

Sanayi ÜFE, ocak ayında da yıllık yüzde 25 artış kaydetmişti.

Doğal gaz dağıtım fiyatları yüzde 125,4 arttı

Verilere göre, enerji fiyatları, şubatta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 56,9 ve doğal gaz dağıtım fiyatları yüzde 125,4 artış kaydetti.

Şubatta yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 21, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 6,7 ve sermaye malı fiyatlarında yüzde 5,5 artış görüldü.

Bitkisel yağ fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 50,1 artış kaydetmesi dikkati çekerken, et fiyatları yüzde 25,6 ve kahve fiyatları da yüzde 25,6 yükseldi.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise şubatta yıllık bazda yüzde 12,4 yükseldi.

Bu arada, Almanya'da ocak ayında yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişten önce şubatta yüzde 5,1'e ulaşmıştı.

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), 17 Mart'ta ham madde ve üretim maliyetlerindeki keskin artışın henüz tüketicilere tam olarak yansıtılmadığı belirterek, ek maliyetlerin tüketici fiyatlarına tam olarak yansıtılmasıyla yıl boyunca Almanya'da yüksek enflasyon oranları görüleceğine işaret etmişti.

IfW ekonomistleri, Almanya'da enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 5,8'e yükselmesini bekleniyor. Bu oranın gerçekleşmesi durumunda Doğu ve Batı Almanya'nın 1990'da birleşmesinin ardından en yüksek enflasyon seviyesi görülecek.

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Kaynak: AA

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