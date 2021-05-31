Üye Girişi
Almanya'da usulsüzlük iddialarının ardından Kovid-19 test yönetmeliği yeniden düzenlenecek - Son Dakika

Almanya'da usulsüzlük iddialarının ardından Kovid-19 test yönetmeliği yeniden düzenlenecek

31.05.2021 18:02
Almanya'da usulsüzlük iddialarının ardından Kovid-19 test yönetmeliği yeniden düzenlenecek, System.String[]

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespitine yönelik hızlı testlerin ücretsiz yapıldığı merkezlerde usulsüzlükler olduğunun ortaya çıkmasının ardından yönetmelikte değişikliğe gidilmesine karar verildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespitine yönelik hızlı testlerin ücretsiz yapıldığı merkezlerde usulsüzlükler olduğunun ortaya çıkmasının ardından yönetmelikte değişikliğe gidilmesine karar verildi.???????

Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hanno Kautz, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bazı test merkezlerinde ortaya çıkan usulsüzlüğe ilişkin Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ile eyalet sağlık bakanları arasında çevrim içi bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, test merkezlerinin hızlı bir şekilde kurulması yönünde bir altyapının oluşturulmasının bir başarı olduğunu belirtti.

Kautz, çok sayıda test merkezini dürüst bir şekilde işletenlerin de bulunduğunu, bu merkezlerin kontrol edildiğini söyledi.

Toplantıda, suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmanın kabul edilemez olduğunun dile getirildiğini aktaran Kautz, "(Toplantıda) Test yönetmeliğinin çok kısa bir süre içinde değiştirilmesi ve kontrol olanaklarının iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı." dedi.

Kautz, bu konuda çeşitli yaklaşımların bulunduğunu ve bunların ilgili kurumlarla istişare edileceğini, test merkezlerini denetlemek için Maliye Bakanlığı ve sağlık dairleriyle birlikte çalışılacağını ifade etti.

Sözcü Kautz, test merkezlerinin fatura ettiği malzemelerin yapılan testlerle karşılaştırılmasının ve testler için ödenen miktarın da 10 avronun altına çekilmesinin düşünüldüğünü söyledi.

Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert ise usulsüzlük şüphesi olan her yerde soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holeschek de, test merkezlerindeki olası dolandırıcılık olaylarıyla sert bir şekilde mücadele edeceğini belirterek, "Pandemi döneminde kimse yasa dışı para kazanmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Holeschek, dolandırıcılıkla ilgili Bavyera eyaletinde bir olayın ortaya çıktığı ve soruşturmanın başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan muhalefetteki Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Maria Klein-Schmeink, Alman Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Spahn'ın test merkezlerinde ortaya çıkan usulsüzlüğü kapsamlı bir şekilde aydınlatmasını isteyerek, "Spahn'ın test yönetmeliği, dolandırıcılığa davetiyedir." dedi.

Klein-Schmeink, bakanın Federal Meclis'in bütçe komisyonunda sorulara yanıt vermesini istedi.

Almanya'nın Kuzey- Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde bazı Kovid-19 test merkezlerini işletenler ilgili mercilere bildirdiği test sayısını gerçekte yapıldığından fazla gösterdiği ortaya çıkmış ve bazı kişiler hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Ülkede son aylarda yaygın hale gelen test merkezlerinde vatandaşlar negatif test sonucuyla dışarda yemek yiyebilmek veya belirli alanlara girmek için ücretsiz ve 24 saat geçerli olan hızlı test uygulamasına başvuruyor.

Hükümet, test merkezlerine test başına malzeme giderleri dahil 18 avro ödeme yapıyor.

Sağlık Bakanlığı, Bavyera, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da usulsüzlük iddialarının ardından Kovid-19 test yönetmeliği yeniden düzenlenecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bikinili fotoğrafını paylaşan Seren Serengil'in yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı Bikinili fotoğrafını paylaşan Seren Serengil'in yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı Tatil sezonunu açan oyuncu Seda Bakan, derin dekolteli elbisesiyle beğeni topladı Tatil sezonunu açan oyuncu Seda Bakan, derin dekolteli elbisesiyle beğeni topladı Yeni hoca arayışında olan Lille, Fatih Terim'i listesine ekledi Yeni hoca arayışında olan Lille, Fatih Terim'i listesine ekledi Güldür Güldür Show'un oyuncusu Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti Güldür Güldür Show'un oyuncusu Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada İYİ Partililer ile A Haber muhabiri arasında gerginlik çıktı İYİ Partililer ile A Haber muhabiri arasında gerginlik çıktı Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
18:01 Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
18:00 Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü
17:37 Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti
17:29 Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
17:25 Cristiano Ronaldo hayranı berber topladığı saçlarla yıldız futbolcunun silüetini yaptı
17:24 Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın logosu dünyada ilk 10'a girdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın logosu dünyada ilk 10'a girdi         
19:24
İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi         
19:15
Polis, seyir halindeki motosikletlinin kaskına vurdu! Görüntüler tepki topladı Polis, seyir halindeki motosikletlinin kaskına vurdu! Görüntüler tepki topladı         
19:00
Metrobüs üstünde yolculuk yapan kişi konuştu: Takipçilerim istedi ben de yaptım Metrobüs üstünde yolculuk yapan kişi konuştu: Takipçilerim istedi ben de yaptım         
18:48
Tuba Ünsal ve sevgilisinin dudak dudağa pozları Yusuf Aydın'ın ailesini fena kızdırdı Tuba Ünsal ve sevgilisinin dudak dudağa pozları Yusuf Aydın'ın ailesini fena kızdırdı         
18:27
Kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada kurşunlar havada uçuştu: 1 ölü, 3 yaralı Kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada kurşunlar havada uçuştu: 1 ölü, 3 yaralı         
17:54
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu         
17:15
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu         
15:06
İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde         
15:00
Çin'den çocuk sayısıyla ilgili yeni karar! Sınırlamada artışa gittiler Çin'den çocuk sayısıyla ilgili yeni karar! Sınırlamada artışa gittiler         
13:03
İkinci el otomobil sektöründe normalleşme telaşı! Fiyatlar yeniden uçabilir İkinci el otomobil sektöründe normalleşme telaşı! Fiyatlar yeniden uçabilir         
12:46
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 19:40:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da usulsüzlük iddialarının ardından Kovid-19 test yönetmeliği yeniden düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement