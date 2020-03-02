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Almanya'da "Uyum Zirvesi" düzenlendi - Almanya Başbakanı Merkel
6 saat önce
Toplantıdan detaylar Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuşması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'deki başbakanlık binasında düzenlenen Uyum Zirvesi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:03 Kaynak: AA
Toplantıdan detaylar
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuşması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'deki başbakanlık binasında düzenlenen Uyum Zirvesi'ne katıldı.
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