Almanya'da "Uyum Zirvesi" düzenlendi - Almanya Başbakanı Merkel - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da 'Uyum Zirvesi' düzenlendi - Almanya Başbakanı Merkel - Son Dakika

Almanya'da "Uyum Zirvesi" düzenlendi - Almanya Başbakanı Merkel

6 saat önce

Toplantıdan detaylar Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuşması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'deki başbakanlık binasında düzenlenen Uyum Zirvesi'ne katıldı.

Toplantıdan detaylar

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuşması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'deki başbakanlık binasında düzenlenen Uyum Zirvesi'ne katıldı.

Almanya'da Uyum Zirvesi düzenlendi - Almanya Başbakanı Merkel

Angela Merkel, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:03 Kaynak: AA
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