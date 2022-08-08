Almanya'da orman yangınlarıyla mücadeleye gönüllüler destek veriyor

Almanya'da uzun süren kuraklık nedeniyle artan orman yangınlarıyla mücadele etmek isteyen gönüllülerin, işlerinden izin alarak itfaiyecilere destek verdiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bu yıl yaz aylarının aşırı kurak geçmesi ve kuruyan bitki örtüsü nedeniyle artan yangınlarla mücadele eden profesyonel itfaiyecilerin yetersiz kalması üzerine gönüllülerin başvurularında artış kaydedildi.

Kamu yayın kuruluşu ARD'nin yaptığı araştırmanın sonucunda hazırlanan raporda, Almanya'nın birçok bölgesinde yangın riskinin arttığı belirtildi.

Raporda, 2018'den bu yana çıkan orman yangınlarında kül olan alanın son 20 yılda yanan ormanlık alandan daha fazla olduğu ifade edilerek ayrıca gönüllü itfaiyeciler için özel ekipman, araç ve gereç konusunda eksikliklerin olduğuna işaret edildi.