(BERLİN)- Almanya'da Vaka Sayısı 13 Bin 363 Olarak Tespit Edildi - Son Dakika

(BERLİN)- Almanya'da Vaka Sayısı 13 Bin 363 Olarak Tespit Edildi

09.11.2020 10:37

- Almanya'da vaka sayısı 13 bin 363 olarak tespit edildi Almanya'da son 24 saatte 13 bin 363 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

- Almanya'da vaka sayısı 13 bin 363 olarak tespit edildi

BERLİN - Almanya'da son 24 saatte 13 bin 363 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 13 bin 363 yeni korona virüs vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 671 bin 868'e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 352'ye ulaştı. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 429 bin 600 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Ülke genelinde korona virüs taşıyan kişi sayısının 230 bin 916 kişi olduğu belirtildi.

Merkel: "İlk aşılar sağlık çalışanlarına"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüs aşısının yakında tescil edilmesini beklediklerini belirterek, "Aşılar; sağlık çalışanları, doktorlar ve risk grubunda yer alan insanlar üzerinde kullanılacak" dedi. Kısıtlamaların kaldırılması hakkında da konuşan Merkel, halkın yüzde 60-70'inin aşı olması veya hastalığı geçirmesi sonucu bağışıklık kazanması durumunda salgına karşı başarı elde edebileceklerini, bundan sonra normal hayata dönülebileceğini söyledi.

Spahn: "Almanya'nın yüzde 40'ı risk altında"

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'nın Japonya'dan sonra dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülke olduğunu belirterek, ülkede 60 yaş üstü 23 milyon kişi yaşadığını açıkladı. Korona virüsün gençlere nazaran yaşlılara bulaşmasından dolayı risk oranın yüksek olduğunu söyledi. Diyabet, yüksek tansiyon ve obezite hastalarının da yüksek risk faktörü taşıdığını açıkladı. Spahn, "60 yaş üstü vatandaşlarımızın sayısını ve kronik hastalığı bulunanları hesapladığımızda Alman nüfusunun yüzde 40'ının risk altında olduğunu görebiliyoruz" dedi. Günlük enfekte olan 20 bin kişinin yüzde 2'sinin yoğun bakıma alındığını belirten Spahn, günde 400 kişinin yoğun bakım servisine alındığını belirtti. Henüz salgının ortasında olduklarını vurgulayarak "Ülkenin sağlık sistemi, bu yoğunluğun altından kalkabilecek seviyede" dedi.

(BERLİN)- Almanya'da Vaka Sayısı 13 Bin 363 Olarak Tespit Edildi
(BERLİN)- Almanya'da Vaka Sayısı 13 Bin 363 Olarak Tespit Edildi
(BERLİN)- Almanya'da Vaka Sayısı 13 Bin 363 Olarak Tespit Edildi
(BERLİN)- Almanya'da Vaka Sayısı 13 Bin 363 Olarak Tespit Edildi
(BERLİN)- Almanya'da Vaka Sayısı 13 Bin 363 Olarak Tespit Edildi

Angela Merkel, Koronavirüs, Almanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (BERLİN)- Almanya'da Vaka Sayısı 13 Bin 363 Olarak Tespit Edildi - Son Dakika


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