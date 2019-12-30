Almanya'da vatandaşlık ve oturum izni nasıl alınır? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da vatandaşlık ve oturum izni nasıl alınır? - Son Dakika Dünya

Almanya'da vatandaşlık ve oturum izni nasıl alınır?

6 saat önce

Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşları için Alman vatandaşı olmak, Türk vatandaşlığından vazgeçmeyi gerektiriyor.

Almanya'da vatandaşlık ve oturum izni nasıl alınır?, System.String[]

Avrupa Birliği'nin (AB) lokomotif gücü konumundaki Almanya, iş gücü açığı en fazla olan ve dışarıdan nitelikli göçmene en çok ihtiyacı olan ülke. Almanya'nın AB dışındaki ülkelerden nitelikli göçmen alımını kolaylaştıracak yasası Mart 2020'de yürürlüğe giriyor. Bu yolla Almanya'ya gelecek olan yüz binlerce göçmenin büyük çoğunluğu da yine Alman vatandaşlığına geçmenin yollarını arayacak.


Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşları için Alman vatandaşı olmak, Türk vatandaşlığından vazgeçmeyi gerektiriyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kicker, Galatasaray'ın Marcelo Sarrachi'yi kiraladığını duyurdu
Oto galeri açıp vekaletname ile vurgun yaptılar Yılbaşı öncesi Bakan Pakdemirli uyardı: Ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıl hapis cezası uygulanabilir Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu

Son Dakika Haberleri
15:11 Destici: Libya'ya asker gönderme tezkeresine 'evet' diyeceğiz - Son Dakika Haber
15:10 Guardian: İngiltere ve Galler'de 2000'den bu yana aile içi şiddet, terör saldırılarından 15 kat... - Son Dakika Haber
15:02 Ankara'da Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi - Son Dakika Haber
15:02 Yılbaşı gecesinde 2 bin 608 jandarma ve polis görev alacak - Son Dakika Haber
15:00 Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü - Son Dakika Haber
14:57 İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca tütün mamulleri ve... - Son Dakika Haber
14:45 Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını dağıttılar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 15:15:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da vatandaşlık ve oturum izni nasıl alınır? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]