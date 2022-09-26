Alman vatandaşları telefonla dolandıran 28 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Alman vatandaşları telefonla dolandıran 28 şüpheli yakalandı

26.09.2022 10:36
Alman vatandaşları telefonla dolandıran 28 şüpheli yakalandı

Almanya'da ve Türkiye'de yaşayan Alman vatandaşları telefonla 394 bin avro dolandıran 28 şüpheli yakalandı.

Almanya'da ve Türkiye'de yaşayan Alman vatandaşları telefonla 394 bin avro dolandıran 28 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye ve ülkelerinde yaşayan Almanların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Alman Polis Departmanı ile ortak çalışma yürüten ekiplerce, şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere piyangodan ikramiye kazandıklarını söyledikleri, ikramiyeleri alabilmek için istenilen hesaplara belirli miktarda para yatıranları tekrar arayan şüphelilerin, kendilerini "polis, resmi memur" olarak tanıtıp yasa dışı hesaplara para yatırıldığını söyleyip tekrar para aldıkları tespit edildi.

Paraları değişik ödeme yöntemleriyle Türkiye'de bankacılık sistemine sokarak aklama suçu işledikleri anlaşılan şüphelilerin toplamda 394 bin avro haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Rize, Tokat, Şanlıurfa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 23'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 4'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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İSTANBUL-İSTANBUL'DAN ARADILAR ALMAN VATANDAŞLARINI 394 BİN EURO DOLANDIRDILAR İSTANBUL-İSTANBUL'DAN ARADILAR ALMAN VATANDAŞLARINI 394 BİN EURO DOLANDIRDILAR İstanbul'dan aradılar Alman vatandaşlarını 394 bin euro dolandırdılar İstanbul'dan aradılar Alman vatandaşlarını 394 bin euro dolandırdılar
Kaynak: AA

İstanbul, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman vatandaşları telefonla dolandıran 28 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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