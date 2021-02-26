Almanya'da vefat eden kimsesiz Türk'ün cenazesinin yakılmasını Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu önledi - Son Dakika

Almanya'da vefat eden kimsesiz Türk'ün cenazesinin yakılmasını Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu önledi

26.02.2021 14:55
Almanya'da vefat eden kimsesiz Türk'ün cenazesinin yakılmasını Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu önledi, System.String[]

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu, vefat eden ve kimsesi olmayan Arife Karadağ'ın cenazesinin yakılmasını engelledi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu, vefat eden ve kimsesi olmayan Arife Karadağ'ın cenazesinin yakılmasını engelledi.

Berlin'de bir bakımevinde kalan ve kalp krizinden 79 yaşında vefat eden Arife Karadağ'ın cenazesi, kimsesi olmadığı için bir süre morgda bekletildikten sonra krematoryuma gönderilmek istendi.

Bir Türk hasta bakıcının haber vermesi üzerine cenazeye sahip çıkan Berlin Başkonsolosluğu, Alman makamlarıyla irtibata geçerek Arife Karadağ'ın cenazesinin yakılmamasını ve İslami usullere göre defnedilmesini talep etti.

Talebi onaylayan Alman makamları cenazenin Berlin'deki bir mezarlığa defnedilmesine karar verdi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök, Karadağ'ın cenaze işlemleriyle kendilerinin ilgilendiğini belirterek, "Arife Hanıma Allah rahmet eylesin. Kendisinin Almanya'da kimsesi olmadığı için cenazeye sahip çıkacak kimse bulunamamış. Durumdan bizim haberdar olmamızın ardından derhal ilgili makamlarla irtibata geçtik. Cenazenin Türkiye'ye yollanması konusunda maalesef imkan bulunamadı. O nedenle 5 Mart'ta Berlin'de defnedilmesine karar verildi." diye konuştu.

Defin işlemlerinin Berlin Din Hizmetleri Ataşeliği tarafından yapılacağı öğrenildi.

Karadağ, Türkiye, Berlin, Arife, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da vefat eden kimsesiz Türk'ün cenazesinin yakılmasını Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu önledi - Son Dakika


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