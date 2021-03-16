Almanya'da vefat eden Kore Gazisi, Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Almanya'da vefat eden Kore Gazisi, Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlandı

16.03.2021 14:38
Almanya'da vefat eden Kore Gazisi, Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Almanya'nın Bremen kentinde hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore Gazisi Ermeni asıllı Minas Kaya, son yolculuğuna Türk bayrağıyla uğurlandı.

Almanya'nın Bremen kentinde hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore Gazisi Ermeni asıllı Minas Kaya, son yolculuğuna Türk bayrağıyla uğurlandı. Minas Kaya'nın oğlu Murat Kaya babasının Türk ordusuna hayran olduğunu ifade etti.

Almanya'nın Bremen kentinde hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore Gazisi Ermeni asıllı Minas Kaya, son yolculuğuna Türk bayrağıyla uğurlandı.Yıllardır Almanya'da yaşayan ve geçtiğimiz Cuma kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Kore Gazisi Minas Kaya'nın tabutuna, vasiyeti gereği Türk bayrağı sarıldı. Vefat eden Kore Gazisi Minas Kaya'nın oğlu Murat Kaya ise, Demirören Haber Ajansı'na  yaptığı açıklamada, babasının Nisan ayında İstanbul'un Silivri ilçesindeki evini her yıl olduğu gibi ziyaret etmek istediğini ancak ömrünün yetmediğini söyledi.

"ASKERDEKİ KOMUTANLARINI BİZE ANLATIRDI"

Kore Gazi'sinin oğlu Kaya, "Babam 1930 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. İkinci tertip olarak da Kore Savaşı'na katıldı. Biz iki erkek bir kız olmak üzere üç kardeşiz. Babam Türk ordusu ve Türk askeri hayranıydı. Çocukluğumuz Kore Savaşı hatıralarını dinleyerek geçti. Babam kendi ailesinden daha çok askerdeki komutanlarının tek tek isimlerini hep bize sayardı. Onları hiç unutmazdı. 1971 yılında Almanya'ya geldi. Ben bedelli askerlik yaptığım için bana kızardı. Hatta çoğu zaman 'Sizinki askerlik mi parayla askerlik mi olur' diyerek bizimle şakalaşırdı" diye konuştu.

TÜRK BAYRAĞI İLE DEFNEDİLMEK İSTEDİ

DHA'ya konuşan Murat Kaya, babasının bütün dinlere saygısının sonsuz olduğunu dile getirerek, "Dinlere saygısı nedeniyle cenazede papaz istemedi. Herkesin inancına göre kendi duasını etmesini ve Fatiha okumasını istedi. Biz de öyle yaptık. Babam, 'Çocuklar ben Türkiye'de ölürsem Türkiye'mizde, eğer burada ölürsem ama mutlaka Türkiye Bayrağı ve Kore Gazileri bayrağıyla buraya defnedin' vasiyetinde bulundu. Biz de son arzusunu yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

"TÜRK BÜYÜKELÇİLİK VE KONSOLOSLUĞUNA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Murat Kaya, babasının defin işlemleri sırasında kendilerine yardımcı olan Türk yetkililere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosu ziyaretimize gelecek şimdiden teşekkür ediyoruz. Arman ailesi olarak en iyi şekliyle ev sahipliği etmek için ona hazırlanıyoruz. Ayrıca Büyükelçimizde bizlere onur verdi. Resmi mesaj yollamışlar" dedi.


Almanya'da vefat eden Kore Gazisi, Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlandı
Almanya'da vefat eden Kore Gazisi, Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlandı
Almanya'da vefat eden Kore Gazisi, Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlandı
Almanya'da vefat eden Kore Gazisi, Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlandı
Almanya'da vefat eden Kore Gazisi, Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlandı
Almanya'da vefat eden Kore Gazisi, Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Almanya'da vefat eden Kore Gazisi, Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Dünya


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