Son Dakika Haberleri: Almanya'da Yabancı Düşmanı Saldırı

Almanya'da Yabancı Düşmanı Saldırı

1 saat önce

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bottrop kentinde bir sürücü, aracını göçmen kökenlilerin üzerine kasten sürerek 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Almanya'da Yabancı Düşmanı Saldırı, System.String[]
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bottrop kentinde bir sürücü, aracını göçmen kökenlilerin üzerine kasten sürerek 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul, olayın çok ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Saldırganın yabancıları öldürme niyeti vardı." ifadesini kullandı.

50 yaşındaki Alman uyruklu saldırganın, yılbaşı gecesi Bottrop kentindeki Berlin Meydanı'nda, aracını Suriye ile Afganistan kökenli göçmenlerin üzerine sürdüğü ve 1'i ağır 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğu ifade edildi.

Yerel basın, olay sonrası Essen kentinde yakalanan saldırganın ırkçı söylemlerde bulunduğunu iddia etti.

Essen savcılığı ve Münster polisi, saldırının yabancı düşmanı motifler taşıdığını açıkladı.

Saldırganın olay öncesi aracını kentin farklı yerlerinde yayaların üzerine sürdüğü, yayaların kaçarak kurtuldukları ifade edildi.

Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:24 Kaynak: AA

Ren Vestfalya, Almanya, Güncel
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