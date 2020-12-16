Almanya'da yabancılara karşı ön yargıları yıkan reklam filmi ilgi gördü - Son Dakika

Almanya'da yabancılara karşı ön yargıları yıkan reklam filmi ilgi gördü

16.12.2020 16:49

Almanya'da bir süpermarket zincirinin, yaşlı ve disiplinli bir Alman'ın yabancı kökenlilere karşı takındığı ön yargılı tavrı yıkan bir Türk aileyi konu ettiği reklam filmi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Almanya'da bir süpermarket zincirinin, yaşlı ve disiplinli bir Alman'ın yabancı kökenlilere karşı takındığı ön yargılı tavrı yıkan bir Türk aileyi konu ettiği reklam filmi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Duygusal bir fon müziği eşliğinde çekilen reklam filminde, Türk komşularına karşı mesafeli ve ön yargılı davranan yaşlı Alman, Türk komşularının çocuklarının oynarken ses çıkarmasına kızıyor ve kendisine ikram edilen baklavayı almıyor.

Noel için kapısını süsleyip çam ağacı hazırlayan yaşlı Alman, kendisine gelen bir telefonla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını öğreniyor ve yıkılıyor.

Tek başına yaşayan Alman komşularının Noel süslemelerini kaldırıp kapıya "Kovid-19 hastası olduğunu" belirten yazı astığını gören Türk komşuları ona bir sürpriz yaparak güzel bir Noel yemeği hazırlayıp, tepsiyi de süsleyerek kapılarına bırakıp zile basıyor. Hasta adam kendisine yapılan ve çocukların getirdiği bu sürpriz karşısında duygusal anlar yaşıyor.

Almanca başlayan reklam müziğinin "Dünyada en güzel şey dost edinmek" şeklinde Türkçe sözlerle biten reklam filmi gerek Alman gerek Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Almanya'da yabancılara karşı ön yargıları yıkan reklam filmi ilgi gördü
Almanya'da yabancılara karşı ön yargıları yıkan reklam filmi ilgi gördü
Almanya'da yabancılara karşı ön yargıları yıkan reklam filmi ilgi gördü
Almanya'da yabancılara karşı ön yargıları yıkan reklam filmi ilgi gördü

Almanya, Alman, Noel, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da yabancılara karşı ön yargıları yıkan reklam filmi ilgi gördü - Son Dakika


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