Almanya'da Yahudilere 'kipa takmayın' uyarısı
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Alman hükümeti yetkilileri, toplumda artan Yahudi karşıtlığı sebebiyle ülkede yaşayan Yahudi vatandaşları kipa takılmasının potansiyel tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:08
Alman hükümeti yetkilileri, toplumda artan Yahudi karşıtlığı sebebiyle ülkede yaşayan Yahudi vatandaşları kipa takılmasının potansiyel tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.
Hükümet yetkilisi Felix Klein, Musevilerin Sinagog'da ve dışarıda başlarına taktıkları takke olan kipa konusunda "Yahudilerin Almanya'da her yerde her zaman giymelerini tavsiye edemem" dedi.
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