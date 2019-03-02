Son Dakika Haberleri: Almanya'da Yangın:  4'ü Çocuk, 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Almanya'da Yangın:  4'ü Çocuk, 5 Kişi Hayatını Kaybetti

53 dakika önce

– Almanya'da bir binada çıkan yangında 4'ü çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti; 4 kişi de ağır yaralandı.

Almanya'da Yangın:  4'ü Çocuk, 5 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Almanya'da bir binada çıkan yangında 4'ü çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti; 4 kişi de ağır yaralandı.

 

Almanya'nın Nürnberg kentinde bulunan İndustrie caddesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Nürnberg Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Alexandra Federl tarafından yapılan açıklamada, Sandreuth semtindeki İndustrie Caddesi üzerinde bulunan 11 numaraları binada çıkan yangında 4'ü çocuk olmak üzere 5 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

 

Ayrıca yapılan açıklamada, Cumartesi sabahı saat 03: 00'te meydana gelen yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve binanın kullanılmaz durumda olduğu belirtildi. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:08 Kaynak: DHA

Almanya, Dünya
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