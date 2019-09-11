Almanya'da yanlış kanser tanısı alarmı

Almanya'nın batısındaki 2 eyalette yetkililer 100'den fazla hastaneyi yanlış kanser tanısı konulmasıyla ilgili uyardı.



Alman medyasında çıkan haberlerde, yetkililerin, batı eyaletleri Saarland ve Rhineland-Palatinate'deki kliniklerde yanlış kanser tanısı koyduğundan şüphelenilen bir doktor tarafından gönderilen vakaların yeniden incelemesi için uyarıda bulunduğu bildirildi.



Savcılar, 2016-2019 yılları arasında 26 hastaya yanlış kanser teşhisi koyarak gereksiz operasyonlar geçirmelerine neden olduğundan şüphelenilen 60 yaşındaki doktor hakkında ihmal nedeniyle zarar verme şüphesiyle araştırma yapıyor.



Doktorun çalışması yasaklandı. - BERLİN