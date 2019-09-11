Son Dakika Haberleri: Almanya'da yanlış kanser tanısı alarmı
Son Dakika Güncel Haber

Almanya'da yanlış kanser tanısı alarmı

16 dakika önce

Almanya'nın batısındaki 2 eyalette yetkililer 100'den fazla hastaneyi yanlış kanser tanısı konulmasıyla ilgili uyardı.

Almanya'da yanlış kanser tanısı alarmı, System.String[]

Almanya'nın batısındaki 2 eyalette yetkililer 100'den fazla hastaneyi yanlış kanser tanısı konulmasıyla ilgili uyardı.


Alman medyasında çıkan haberlerde, yetkililerin, batı eyaletleri Saarland ve Rhineland-Palatinate'deki kliniklerde yanlış kanser tanısı koyduğundan şüphelenilen bir doktor tarafından gönderilen vakaların yeniden incelemesi için uyarıda bulunduğu bildirildi.


Savcılar, 2016-2019 yılları arasında 26 hastaya yanlış kanser teşhisi koyarak gereksiz operasyonlar geçirmelerine neden olduğundan şüphelenilen 60 yaşındaki doktor hakkında ihmal nedeniyle zarar verme şüphesiyle araştırma yapıyor.


Doktorun çalışması yasaklandı. - BERLİN

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son sözünde, 'Suçsuzluğum anlaşılınca üzüntü duyacaksınız' dedi, müebbete çarptırıldı
Son Dakika: Türkiye'den, Netanyahu'nun 'Ürdün Vadisi' açıklamasına sert tepki: Kabul edilemez Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AK Parti'lilerle Ankara'da bir araya geldi Tahliye kararının ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatları mahsupluk başvurusu yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:20:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da yanlış kanser tanısı alarmı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]