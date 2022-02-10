Almanya'da yapı malzemeleri fiyatları 1949'dan beri en yüksek artışı kaydetti - Son Dakika

Almanya'da inşaat malzemelerinin fiyatları geçen yıl teslimat dar boğazları, kısıtlı ham madde ve artan taleple 1949'dan beri en yüksek artışı kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), inşaat malzemelerinde 2021'de yaşanan artışları açıkladı.

Buna göre, ahşap ve çelik gibi yapı malzemeleri için ortalama üretici fiyatları, kayıtların tutulmaya başladığı 1949'dan beri en yüksek artışı geçen yıl kaydetti. İnşaat malzemelerindeki güçlü artışın teslimat dar boğazları, ham madde kıtlığı, yurt içi ve dışında artan talepten kaynaklandığı belirtildi.

Verilere göre, inşaat kerestesi fiyatları yurt içi ve dışında artan talep sonucu bir yıl öncesine kıyasla 2021'de yüzde 61,4 daha pahalı olurken, betonarme demiri fiyatında yüzde 53,2, çatı ve yalıtım malzemeleri fiyatlarında da yüzde 65,1 artış yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki artış inşaat maliyetlerinin de yükselmesine neden oldu. Petrolden elde edilen ve asfaltlamada kullanılan bitüm fiyatı yüzde 36,1 arttı.

Destatis açıklamasında, artan enerji fiyatlarının, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan kimyasal ürünler için daha yüksek enflasyon oranlarının bir nedeni olduğu vurgulandı.