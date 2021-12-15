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Almanya'da Yargıtay NSU davasında sanık Emminger hakkındaki kararı onadı - Son Dakika

Almanya'da Yargıtay NSU davasında sanık Emminger hakkındaki kararı onadı

15.12.2021 13:47
Almanya'da Yargıtay NSU davasında sanık Emminger hakkındaki kararı onadı

Almanya'da Yargıtay, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinin sanıklardan Neonazi Andre Emminger hakkındaki kararını onadı.

Almanya'da Yargıtay, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinin sanıklardan Neonazi Andre Emminger hakkındaki kararını onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından verilen cezaya ilişkin Federal Başsavcılığın itirazını reddetti.

Münih'teki mahkeme 11 Temmuz 2018'de Andre Emminger'e 2,5 yıl hapis cezası vermiş ancak gözaltındaki süre göz önüne alınarak aynı gün serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Başsavcılık, Emminger hakkında cinayete teşebbüse yardım ve yataklıktan 12 yıl hapis cezası talep etmişti.

NSU'nun geçmişi

Almanya'da, 2000-2007'de, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

Cinayetler, uzun süre karanlıkta kalmış, Alman medyası, 2000'li yıllarda cinayetlerin arkasında mafyanın ya da ailelerin olduğunu öne süren ve "döner cinayetleri" olarak adlandırılan haberler yapmıştı.???????

Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin, 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Beate Zschaepe ise NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten sonra polise teslim olmuştu.

NSU davası

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 2013'te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, sanıklar hakkındaki karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmıştı.

Mahkeme, baş sanık Beate Zschaepe'ye ömür boyu, örgüte yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben'e 10, Andre Emminger'e 2,5, Holger G'ye 3, Carsten S'ye de gençlik yasaları uyarınca 3 yıl hapis cezası vermişti.

Zschaepe, Wohlleben ve Holger G, kararın temyiz edilmesini istemiş, Federal Başsavcılık ise Andre Emminger hakkında verilen karara itiraz etmişti.

Almanya'nın en geniş kapsamlı davalarından NSU'da 5 sanığı 14 avukat savunmuş, 93 mağduru ise 60 avukat temsil etmişti. Toplam 438 duruşmada tamamlanan davada 765 tanık ve 56 uzman dinlenmişti.

Federal savcılar Ralf Wehowsky ve Jochen Weingarten, OLG Senatosu tarafından yapılan delil değerlendirmesinin "boşluklar ve çelişkiler" içerdiğinden şikayet etmişlerdi.

Yargıtay, Almanya, Terör, Münih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Yargıtay NSU davasında sanık Emminger hakkındaki kararı onadı - Son Dakika


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