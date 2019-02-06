Son Dakika Haberleri: Almanya'da Yaşanan Kuraklık Patatesi Vurdu

Almanya'da Yaşanan Kuraklık Patatesi Vurdu

1 saat önce

Almanya'da bir süredir etkili olan kuraklık sonucu 2018 yılında patates hasadında rekor düşüş yaşandı.

Almanya'da Yaşanan Kuraklık Patatesi Vurdu, System.String[]
Almanya'da bir süredir etkili olan kuraklık sonucu 2018 yılında patates hasadında rekor düşüş yaşandı.

Almanya'da bir süredir etkili olan kuraklık Almanların temel gıda maddelerinden patatesi vurdu. Federal İstatistik Dairesi (DESTATİS) kuraklık yüzünden ülkede patates üretiminin son 19 yılın en düşük seviyesine gerilediğini duyurdu. DESTATİS, 2017 yılında ülkede 11.7 milyon ton patates üretilirken, 2018 yılında yaşanan kuraklık yüzünden patates üretiminin 8,9 milyon tona gerilediğini duyurdu.

Son 10 yılın ortalama patates üretiminin 10.8 milyon ton olduğu belirtilen açıklamada patates hasadındaki düşüş nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden patates ithalatı yapıldığı bundan dolayı da patates ücretlerinde zam olacağı aktarıldı. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:30 Kaynak: İHA

Almanya, Güncel
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