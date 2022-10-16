Almanya'da feci olay! Selin'i kaçırıp saatlerce tecavüz eden şahıs mahkemeye çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da feci olay! Selin'i kaçırıp saatlerce tecavüz eden şahıs mahkemeye çıkarıldı

16.10.2022 11:41
Almanya'da feci olay! Selin'i kaçırıp saatlerce tecavüz eden şahıs mahkemeye çıkarıldı

Almanya'da yaşayan 23 yaşındaki Türk kızı Selin'in 24 saat boyunca tutulduğu kulübede neler yaşadığı ortaya çıktı. Patrick N. isimli şahıs mahkemede suçunu kabul ederken davanın savcısı konu hakkında "İki eliyle boğazını sıktı ve öldürmekle tehdit etti. Sonra onu aylardır yaşadığı bahçedeki barakaya sürükledi. Burada defalarca tecavüz etti." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Stuttgart kentinde 8 Nisan'da bir korona test merkezinden çıkan 23 yaşındaki Selin E. eve doğru gittiği sırada hayatının kabusunu yaşadı. Akşam saatlerinde Patrick N. isimli şahıs Selin'e arkadan saldırdı. Genç kızı ceketinden yakalayan Patrick N. bıçak zoruyla yaşadığı kulübeye götürdü.

DEFALARCA TECAVÜZ ETTİ

Kulübede, genç kıza defalarca tecavüz eden Patrick N. bi süre sonra polis tarafından yakalandı. Patrick N. yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilirken davanın başsavcısı olayla ilgili "İki eliyle boğazını sıktı ve öldürmekle tehdit etti. Sonra onu aylardır yaşadığı bahçedeki barakaya sürükledi. Burada defalarca tecavüz etti." ifadelerini kullandı.

4 YILDIR HAPİSTE

Öte yandan mahkemede Patrick N.'nin suçunu kabul ettiği bilgisi edinildi. Dört yıldır hapiste bulunan Patrick N'nin tutukluluğu devam ediyor.

YORUMLAR
500
Almanya'da 6 yaşındaki Kenan motor yarışlarına katılıyor Almanya'da 6 yaşındaki Kenan motor yarışlarına katılıyor Almanya Başbakanı Scholz, AB'nin genişlemesini ve reformların yapılmasını istedi Almanya Başbakanı Scholz, AB'nin genişlemesini ve reformların yapılmasını istedi

Almanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da feci olay! Selin'i kaçırıp saatlerce tecavüz eden şahıs mahkemeye çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
14:20 Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak
14:08 Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
13:38 Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var
13:12 Madende hayatını kaybeden işçinin 2 yaşındaki kızı yürek yaktı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi
13:15 Mehter takımından Mesut Özil'e doğum günü için özel beste
12:58 Ünlü sunucu Şule Zeybek'in eski halinden eser yok! İşte yeni görünüşü
12:28 Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor
11:07 Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti
09:55 Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 15:11:36. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da feci olay! Selin'i kaçırıp saatlerce tecavüz eden şahıs mahkemeye çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement