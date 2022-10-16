Almanya'da feci olay! Selin'i kaçırıp saatlerce tecavüz eden şahıs mahkemeye çıkarıldı

Almanya'nın Stuttgart kentinde 8 Nisan'da bir korona test merkezinden çıkan 23 yaşındaki Selin E. eve doğru gittiği sırada hayatının kabusunu yaşadı. Akşam saatlerinde Patrick N. isimli şahıs Selin'e arkadan saldırdı. Genç kızı ceketinden yakalayan Patrick N. bıçak zoruyla yaşadığı kulübeye götürdü.

DEFALARCA TECAVÜZ ETTİ

Kulübede, genç kıza defalarca tecavüz eden Patrick N. bi süre sonra polis tarafından yakalandı. Patrick N. yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilirken davanın başsavcısı olayla ilgili "İki eliyle boğazını sıktı ve öldürmekle tehdit etti. Sonra onu aylardır yaşadığı bahçedeki barakaya sürükledi. Burada defalarca tecavüz etti." ifadelerini kullandı.

4 YILDIR HAPİSTE

Öte yandan mahkemede Patrick N.'nin suçunu kabul ettiği bilgisi edinildi. Dört yıldır hapiste bulunan Patrick N'nin tutukluluğu devam ediyor.