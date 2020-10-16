Almanya?da yaşayan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan karşıtı protesto düzenledi - Son Dakika

Almanya?da yaşayan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan karşıtı protesto düzenledi

16.10.2020 17:08
Almanya?da yaşayan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan karşıtı protesto düzenledi, System.String[]

Almanya'nın Köln kentindeki Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan karşıtı protesto ve Azerbaycan ordusuna destek gösterisi düzenledi.

Almanya'nın Köln kentindeki Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan karşıtı protesto ve Azerbaycan ordusuna destek gösterisi düzenledi.

Almanya'nın Köln kentindeki Dom Katedrali önünde toplanan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgaline ve Azerbaycan topraklarında sivillere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Azerbaycanlı göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla da Azerbaycan ordusuna destek mesajları verdi. Gösteriye yaklaşık 300 kişi katıldı.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Almanya?da yaşayan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan karşıtı protesto düzenledi - Son Dakika

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