Almanya?da yaşayan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan karşıtı protesto düzenledi
16.10.2020 17:08
Almanya'nın Köln kentindeki Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan karşıtı protesto ve Azerbaycan ordusuna destek gösterisi düzenledi.
Almanya'nın Köln kentindeki Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan karşıtı protesto ve Azerbaycan ordusuna destek gösterisi düzenledi.
Almanya'nın Köln kentindeki Dom Katedrali önünde toplanan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgaline ve Azerbaycan topraklarında sivillere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Azerbaycanlı göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla da Azerbaycan ordusuna destek mesajları verdi. Gösteriye yaklaşık 300 kişi katıldı.
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