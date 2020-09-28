Almanya'da yaşayan Bartınlılardan engelli bireylere yardım - Son Dakika

Almanya'da Yaşayan Bartınlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ALBARDER) tarafından Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi'ne 5 koltuk değneği, 36 tekerlekli sandalye ve 40 yürüteç hibesi yapıldı.

ALBARDER Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çil, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Yardımların ulaştırılmasına destek verenlere de teşekkür eden Çil, imkanlar ölçüsünde yardım ve desteklerinin devam edeceğini de ifade etti.

Hibe edilen ürünler, düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Teslim törenine, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, ALBARDER Onursal Başkanı Ahmet Gökgöz, Bartın Sakatlar Derneği Başkanı Ferit Kurulan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.