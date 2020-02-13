Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, sanığın 15... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, sanığın 15... - Son Dakika

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, sanığın 15...

6 saat önce

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, sanığın 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, sanığın 15..., System.String[]

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, sanığın 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Deniz Yücel, Die Welt, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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