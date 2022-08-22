Almanya'dan geldiği Zonguldak'ta 'can dostları' için kampanya düzenledi - Son Dakika
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Almanya'dan geldiği Zonguldak'ta 'can dostları' için kampanya düzenledi

22.08.2022 10:32

ALMANYA'da yaşayan Dilan Ünal (26), Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde gördüğü hasta sokak köpeklerine yardım etmek için sosyal medya hesabından düzenlediği kampanyayla 2 köpeği tedavi ettirdi.

ALMANYA'da yaşayan Dilan Ünal (26), Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde gördüğü hasta sokak köpeklerine yardım etmek için sosyal medya hesabından düzenlediği kampanyayla 2 köpeği tedavi ettirdi. Ünal. "En büyük hayalim, bu kampanyalarla ilk önce sokak hayvanlarının hastalıklarını, mama durumlarını düzeltmek, ardından da barınak açmak. Yeter ki hastalanıp sokakta yaşamasınlar, aç kalmasınlar" dedi.

Almanya'dan tatil için Kilimli ilçesine gelen Dilan Ünal, kuzenleriyle birlikte sokak hayvanlarına mama vermek için dışarı çıktı. Hayvanları beslediği sırada 'Dogo' ismini verdikleri leishmania ve uyuz hastalığı bulunan sokak köpeğini görünce yardım etmek isteyen Ünal, sosyal medya hesabından başlattığı kampanyayla kısa sürede köpeğin tedavi masraflarını karşıladı. Gelen desteklerle mutlu olan Ünal, akrabası Nur Sarı ile birlikte kanser hastası olan ve 'Ateş' ismini verdikleri sokak köpeği için de kampanya düzenlemeye karar verdi. Düzenlenen kampanyayla tedavi gören köpek sağlığına kavuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKTI'Uzun yıllardır sokak hayvanlarına destek olduğunu belirten Nur Sarı, yeğeni Dilan Ünal'ın her yıl Türkiye'ye gelişinde hayvanları beslediğini söyleyerek, "Bir gün bir köpek görüyorlar. İsmi 'Dogo' ve çok hasta. Yeğenim, ağlayarak 'Dogo' için kampanya başlattı. Sonrasında çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. 'Dogo' iyileştikten sonra yeğenim, 'artan parayla diğer köpeklere de destek olalım' dedi. 'Dogo' dan sonra 'Ateş' için kampanya yaptık. Kanser hastasıydı. O hastalığıyla beraber başka hastalıkları da çıktı. Tedavi süreci çok iyi geçti. Gayet iyi oldu, iki köpeğimiz de şu an sağlıklı" dedi.SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI KAMPANYAYLA MASRAFLARI KARŞILADITatilinin ardından Almanya'ya dönen Dilan Ünal, kuzenleriyle sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıktığında hasta bir köpeği gördüğünde çok üzüldüğünü ve yardım etmek istediğini ifade ederek, "Köpeklere mama verirken uzaktan gözüme 'Dogo' çarptı. 'Klinik masraflarını nasıl öderiz?' diye düşünürken sosyal medya hesabımdan takipçilerime sormayı düşündüm. Konuyu takipçilerime anlattım, ardından videoyu paylaştım. Takipçilerim videoyu gördükten sonra üzüldü ve kampanyaya destek verdi. 24 saatin içinde o kadar güzel bir yardım birikti ki ne zaman bir bağış yapılsa ben sevinçten havalara uçtum" diye konuştu. EN BÜYÜK HAYALİ İLÇEDE BARINAK AÇMAK

Tekrar bir kampanya düzenleyerek 'Ateş'i de tedavi ettirdiğini söyleyen Ünal, "Benim en büyük hayalim, Kilimli'de bir barınak açmak. Belki insanlara büyük bir hayal gibi gelebilir ama ben öyle düşünmüyorum. Nur Ablam ile birlikte çok büyük projeler yapacağımıza inanıyorum. Bu kampanyalarla ilk önce sokak hayvanlarının hastalıklarını, mama durumlarını düzeltmek ardından da barınak açmak. Yeter ki hastalanıp sokakta yaşamasınlar, aç kalmasınlar" dedi.


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Kaynak: DHA

Zonguldak, Almanya, Tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan geldiği Zonguldak'ta 'can dostları' için kampanya düzenledi - Son Dakika

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