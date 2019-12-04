Son Dakika Haberleri: Almanya'da yaşayan Gökhan Tüysüz'den bir haftadır haber alınamıyor
Son Dakika Güncel Almanya'da yaşayan Gökhan Tüysüz'den bir haftadır haber alınamıyor - Son Dakika

Almanya'da yaşayan Gökhan Tüysüz'den bir haftadır haber alınamıyor

6 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan 39 yaşındaki Gökhan Tüysüz'den bir haftadır haber alınamıyor.

Almanya'da yaşayan Gökhan Tüysüz'den bir haftadır haber alınamıyor, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan 39 yaşındaki Gökhan Tüysüz'den bir haftadır haber alınamıyor.

Gökhan Tüysüz'ün babası Yahya Tüysüz, AA muhabirine, oğlundan 27 Kasım'dan bu yana haber alamadıklarını belirterek, "Oğlumuzu gören ya da bilgisi olanların en yakın karakola ya da bize ulaşmalarını bekliyoruz." dedi.

Oğlunun eşinden ayrı olarak tek başına yaşadığını ifade eden baba Tüysüz, "Gökhan'ın telefonuna baktım, en son konuştuğu 13 yaşındaki torunum. Onunla konuşmuş ve kendisine 'Seni cuma günü alıp dedene götüreceğim.' demiş." ifadelerini kullandı.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Londra'daki Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak
Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında taşıyarak getirdi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 15:34:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da yaşayan Gökhan Tüysüz'den bir haftadır haber alınamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]