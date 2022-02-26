Almanya'da yaşayan gurbetçi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Almanya'da yaşayan gurbetçi evinde ölü bulundu

26.02.2022 10:07
Almanya'da yaşayan gurbetçi evinde ölü bulundu

Almanya'da yaşayan 39 yaşındaki gurbetçi evinde ölü bulundu.

Almanya'da yaşayan 39 yaşındaki gurbetçi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Nufringer şehrinde yaşayan ve bir dönercide çalışan 3 çocuk babası Oktay Vural (39), işe gitmeyince iş yeri sahipleri bir süre önce ayrıldığı eşini aradı. Eve giden Oktay Vural'ın eşi Pelin Vural kapıyı açan olmayınca olayı polise haber verdi. Evin kapısını açarak içeri giren Alman polisi Oktay Vural'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Vural'ın cenazesi dün akşam uçakla memleketi Samsun'a getirildi. 17 yıldır Almanya'da yaşadığı öğrenilen Oktay Vural'ın cenazesi otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Oktay Vural, Gurbetçi, Almanya, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da yaşayan gurbetçi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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