Mahalle Muhtarı Mahmut Dağcı'nın evinde düzenlenen sünnet töreninde, en küçüğü 5 aylık en büyüğü 5 yaşında olan 7 çocuk sünnet oldu.

Kaynak: AA

Gaziantep, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'da yaşayan hayırsever gurbetçi 7 çocuğu sünnet ettirdi - Son Dakika

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