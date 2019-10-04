Almanya'da yaşayan işadamı türkiye'deki eşini öldürmek için kiralık katil tuttu

Almanya'da yaşayan işadamı K.A, boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmek için kiralık tetikçi tuttuğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 2 ay önce gözaltına alınan tetikçi M.K'nın itirafları üzerine başlatılan operasyonda cinayet planına dahil olan 4 kişi de yakalandı.Edinilen bilgiye göre Almanya'da yaşayan işadamı Kadir A.'nın boşanma aşmasında olduğu eşi Deniz Ceylan A.'yı öldürtmek için şüpheli S.D. ile anlaşma sağladı. İddiaya göre, S.D., Deniz Ceylan A.'nın adres bilgilerini ve fotoğrafını cinayeti işleyecek olan M.K.'ya yönlendirdi. M.K. çevrede inceleme yapmak için gittiği adreste başka birisinin yaşadığının farkına varınca S.D. ile 'Bana kimi öldürtüp parama konacaksınız' diye tartışmaya başladı.

KİRALIK KATİL POLİSE İTİRAFÇI OLDU

M.K. tartışmanın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine başvurarak, işadamı Kadir A.'nın boşanma aşmasında olduğu eşi Deniz Ceylan A.'yı öldürtmek için S.D. ile anlaştığını, S.D.'nin cinayeti kendisine devrettiğini söyledi. M.K., emniyetteki ifadesinin ardından 'Adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ ÖLÜNCE GEÇERSİZ KALACAKTI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Ceylan A.'ya ulaşarak yaptığı görüşmelerde çiftin geçimsizlik sebebiyle boşanma aşamasında olduğunu öğrendi. Deniz Ceylan A., 2005 yılında evlendiği eşiyle aralarında bir evlilik sözleşmesi bulunduğunu, sözleşmeye göre tarafların hayattayken boşandığı zaman birbirlerinden bir talebi olmayacağını, taraflardan birisinin ölmesi durumunda tüm mallarının diğerine devredilmesi yönünde anlaşmaları bulunduğunu kendisinin ölmesi durumunda tüm malların eşi Kadir A.'ya kalacak olması sebebiyle böyle bir girişimde bulunabileceğini polis ekiplerine bildirdi.

İKİNCİ DEFA GİRİŞİMDE BULUNUNCA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iş adamı Kadir A. ve şüpheli S.D.'yi teknik ve fiziki takiple izlemeye aldı. İlk saldırının başarısız olması üzerine Kadir A. tekrar S.D. ile irtibat kurarak yarım kalan işin tamamlanması üzerine anlaşma sağladı. Ekipler, önümüzdeki günlerde Deniz Ceylan A.'ya yeni bir saldırı planı yapıldığını belirleyerek İstanbul, Giresun ve Muş'ta S.D., H.A., T.Ç. ve K.B.'yi dün düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalayarak gözaltına aldı. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan S.D., H.A., T.Ç. ve K.B. bugün Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne adliyeye sevk edildi.

İŞ ADAMI İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Öte yandan Almanya'da yaşayan işadamı Kadir A.'nın yakalanması için polis ekipleri yakalama kararı çıkartarak Almanya'da bulunan yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar



- İstanbul