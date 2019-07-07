Son Dakika Haberleri: Almanya'da yaşayan Türk İş Adamı Taner Ay yerli elektrikli otomobil üretecek
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Almanya'da yaşayan Türk İş Adamı Taner Ay yerli elektrikli otomobil üretecek

1 saat önce

Uzun yıllardır ailesi ile birlikte Almanya'da yaşayan Türk İş Adamı Taner Ay, Adana'da yerli ve milli elektrikli otomobil üretmek için fabrika kuruyor.

Almanya'da yaşayan Türk İş Adamı Taner Ay yerli elektrikli otomobil üretecek, System.String[]
Uzun yıllardır ailesi ile birlikte Almanya'da yaşayan Türk İş Adamı Taner Ay, Adana'da yerli ve milli elektrikli otomobil üretmek için fabrika kuruyor.

Almanya'da geçtiğimiz yıl, yılın iş adamı seçilen babası Çetin Ay ile birlikte bir çok başarılı projeye imza atan gurbetçi İş Adamı Taner Ay, Adana'da yerli ve milli elektrikli otomobil üretmek için kolları sıvadı. İlk etapta Adana'da fabrika kuracak olan iş adamı cy daha sonra memleketi Kırşehir'de fabrika kuracak. Adana'da üretimini yapacağı elektrikli otomobilin tüm projesinin hazır olduğunu belirten İş Adamı Taner Ay "Son zamanlarda Türkiye'de yerli ve milli otomobilin temelleri atıldı. Aynı şekilde bizimde tüm projemiz hazır. Biz şirket olarak tamamen yerli ve milli elektrikli araç üreteceğiz." Dedi.

Almanya'nın en büyük hastanelerinden City Klinik Şehir Hastanesinin yönetim kurulu Başkanlığını yürüten Taner Ay, "Bundan sonra ki hedefimiz yatırımlarımızı Türkiye'ye taşımak. İnşallah ülkemizin ilk milli ve yerli üretim olacak elektrikli otomobili biz yapacağız"şeklinde konuştu. Gençlik yıllarında Fortuna Düsseldorf ve Bayer Levrekusen takımlarının alt yapılarında futbol oynayan İş Adamı Taner Ay, Kırşehirspor'a da talip oldu. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:54 Kaynak: İHA
Türk İş, Almanya, Ekonomi
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