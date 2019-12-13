Almanya'da yaşayan Türk iş adamlarından Başkan Sandal'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da yaşayan Türk iş adamlarından Başkan Sandal'a ziyaret - Son Dakika

Almanya'da yaşayan Türk iş adamlarından Başkan Sandal'a ziyaret

6 saat önce

Almanya'da yaşayan Türk iş adamlarından oluşan heyet, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti.

Almanya'da yaşayan Türk iş adamlarından Başkan Sandal'a ziyaret, System.String[]

Almanya'da yaşayan Türk iş adamlarından oluşan heyet, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. Bayraklı için birlikte gerçekleştirilebilecek projelerin konuşulduğu toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu


Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk iş adamlarını ağırladı. Heyette, Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, Eurogıda Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Celal İrgi, Dr. Süleyman Yüksel, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Turizmci Bahattin Kaya, Mobilyacı Veli Tüfekçi, Eğitimci Ali Kopan, Dr. Osman Sirkeci ve Türk Alman İşverenler Birliği Başkanı gıda sektörü temsilcisi Remzi Kaplan hazır bulundu.


Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Türk iş adamlarının ülkelerine yatırım yapmak istemelerinin güzel olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki projelerde iş birliği yaparak Bayraklı'yı dünya kenti yapmak istiyoruz. Eğitim odaklı, kent estetiğini önemseyen bir anlayışla projelerimizi hayata geçirmek ve başka bir Bayraklı oluşturmak istiyoruz. Topluma bir söz vererek bu koltuğa geldik ve verdiğimiz sözlerin de arkasındayız. İzmir'in kent merkezini kentin tüm bileşenleriyle alınacak ve herkesin onayı olan kararlarla güzel bir yere taşıyabiliriz. Kentsel dönüşümden, sosyal ve kültürel işlere, sağlıktan, eğitime kadar her alanda yapılması gerekenler var ve bize düşen hep daha iyisini yapmak" dedi.


Almanya'dan Bayraklı'ya kardeş şehir


Bayraklı'nın Avrupa ile ilişkilerinde köprü görevi görerek, üzerilerine düşeni yapmak istediklerini belirten heyet başkanı iş adamı Remzi Kaplan da, gerçekleştirilecek projelere destek olabileceklerini söyledi. Almanya'dan Bayraklı'ya bir kardeş şehir anlaşmasına öncülük yapacaklarını belirten siyasetçi Özcan Mutlu da, "Bu konuyu araştırıp, Bayraklı'ya en kısa sürede Almanya'dan bir kardeş şehir kazandıralım" dedi.


Turizmci, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Kaya da, Avrupa Birliği projeleriyle neler yapılabileceği, nerelere başvurulup ne tür projeler geliştirilebileceği gibi konularda ve Avrupa ile olan iletişimde somut olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Almanya'da çok dilli anaokullarının bulunduğunu ve bunun bir örneğinin doğru adımlarla Bayraklı'da da hayata geçirilebileceğini dile getiren eğitimci Ali Kopan ise "Çocuklarımızın şans eşitliğini sağlayarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla ve nitelikli hizmetlerle bunu başarabiliriz" diye konuştu. - İZMİR

Serdar Sandal, Bayraklı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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