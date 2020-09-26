Almanya'da yaşayan Türk yönetmenden yeni klip - Son Dakika

TÜRK yönetmen Sevgi Hirschhauser, Almanya'nın ünlü rap müzik grubu Veggie Crew'un klip çekimleri için yönetmen koltuğuna oturdu. Hirschhauser, klip konusunu hayvan sömürüsüne ve ticaretine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla özenle seçtiğini söyledi.

Antalya'da doğup büyüyen, ardından Almanya'ya yerleşerek film sektörüne giren Türk yönetmen Sevgi Hirschhauser, farkındalık projeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Almanya'nın ünlü rap müzik grubu Veggie Crew'in son video klibinin çekimlerini siyah- beyaz gerçekleştiren Hirschhauser, hayvan ticaretine ve sömürüsüne farkındalık yaratmaya çalıştı.

'FARKINDALIK YARATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM'

Video klibin Youtube başta olmak üzere farklı dijital platformlarda yayınlanmasının ardından yoğun ilgi gördüğünü anlatan Hirschhauser, "Hayvan ticaretini insanlığın kanayan bir yarası olarak görüyorum. İstismarlara karşı toplumdaki her bireyin kendi çapında harekete geçmesi gerektiğine inanıyorum. Ben de kliplerimde farkındalık yaratmak için çalışıyorum" dedi.