Almanya'da yaşayan Türkler Azerbaycan'a destek mitingi düzenledi - WUPPERTAL - Son Dakika

Almanya'da yaşayan Türkler Azerbaycan'a destek mitingi düzenledi - WUPPERTAL

10.10.2020 18:31

Almanya'nın Wuppertal kentinde Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgal etmesi protesto edildi.

Almanya'nın Wuppertal kentinde Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgal etmesi protesto edildi.

Ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla şehir merkezinde bir araya gelen yaklaşık bin kişi, yürüyerek Azerbaycan lehine sloganlar attı.

Eylemciler, Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıdı.

Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu gösteriyi düzenleyerek Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto ettiklerini ve Azerbaycan halkı ile ordusunun yanında olduklarını söyledi.

Güneş, "30 yıldır Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ toprağını işgal edenlere sesini çıkartmayanları kınıyoruz. 20 bin Azerbaycan Türkü katledildi, buna sesini çıkarmayanlar bugün ateşkes istiyorlar. Bugün burada işgalci ve saldırgan Ermenistan'ı protesto ediyoruz. Ermeni askerleri sivil Azerbaycanlılara saldırırken neden tüm dünya sessiz kalıyor. Azerbaycan'ın kendi toprağı olan Karabağ'a kendi bayrağını tekrar dikeceğine inancımız tamdır." dedi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşe Türklerin yanı sıra Azerbaycanlılar da katıldı.

Almanya'da yaşayan Türkler Azerbaycan'a destek mitingi düzenledi - WUPPERTAL
Almanya'da yaşayan Türkler Azerbaycan'a destek mitingi düzenledi - WUPPERTAL
Almanya'da yaşayan Türkler Azerbaycan'a destek mitingi düzenledi - WUPPERTAL
Almanya'da yaşayan Türkler Azerbaycan'a destek mitingi düzenledi - WUPPERTAL

Ermenistan, Azerbaycan, Protesto, Almanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da yaşayan Türkler Azerbaycan'a destek mitingi düzenledi - WUPPERTAL - Son Dakika

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