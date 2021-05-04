Almanya'da yaşayan Türkler göçün 60. yılında "çifte vatandaşlık" hakkı istiyor - Son Dakika

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, Almanya'ya Türk işçi göçünün 60. yılında, tüm göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı verilmesini istedi.

12 Mayıs'ta KRV Eyalet Meclisinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) grubunun Eyalet Meclisine sunduğu "çifte vatandaşlık teklifinin" ele alınacağını hatırlatan Gemici, yaptığı yazılı açıklamada, Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) başbakan adayı olan Armin Laschet'in çifte vatandaşlık yasasına destek olması durumunda Türklerin gönlünü kazanacağını, bunun da seçim sonuçlarına mutlaka yansıyacağını ifade etti.

Çifte vatandaşlığın "sadakat sorunu" yaratacağı konusundaki endişelerin yersiz olduğunu, bu tartışmaların yabancı düşmanı partilerin ekmeğine yağ sürdüğünü belirten Gemici, şu değerlendirmede bulundu:

"Çifte vatandaşlığın kabulü, çoğulcu ve demokratik toplumda göçmenlerin siyasi yaşama katılmalarını, toplumla kaynaşmalarını sağlayacak, yurttaşlarımızın bu ülkedeki statülerini güçlendirecek, sosyal haklarını güvence altına alacak, fırsat eşitliğinin ve barış içinde bir arada yaşamanın kapılarını açacaktır. Çifte vatandaşlık sayesinde yurttaşlarımız seçme ve seçilme hakkına sahip olacak, eyalet meclisleri ve federal mecliste temsil edilecektir. Böylece sesimizi duyurmak, sorunlarımıza çözüm bulmak mümkün olacaktır. Türk düşmanlığı yaparak oy avcılığı yapan aşırı sağcı partilerin ve ırkçı saldırıların önüne set çekilecektir. Devlet memuru olmak isteyen Türk gençlerinin önündeki engeller kalkacaktır."

Çifte vatandaş olanların Türk-Alman dostluğuna, turizme, ekonomiye önemli katkılar yapacağına işaret eden Gemici, "Almanya'ya Türk iş gücü göçünün 60. yılında tanınacak bu hak, toplumumuz tarafından emeğe saygı, takdir edilme ve kabullenme olarak değerlendirilecektir. Bu hak sadece birinci nesil için değil, tüm yurttaşlarımız için geçerli olmalıdır. Halen Almanya'da yaşayan 50'den fazla ülke vatandaşı çifte vatandaş konumundadır." ifadelerini kullandı.

KRV Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Gemici ayrıca bireylerin ve derneklerin komisyona ve parti yetkililerine mektup ya da elektronik posta göndermelerinin bu konudaki çalışmaları önemli yönde etkileyeceğini belirtti.