Almanya'da yaşayan Türkler, ramazan yardımlarıyla Senegal ve Moritanya'daki Müslümanların gönlünü fethetti - Son Dakika

Almanya'da yaşayan Türkler, ramazan yardımlarıyla Senegal ve Moritanya'daki Müslümanların gönlünü fethetti

11.04.2021 14:15

Almanya'dan Afrika'ya giden 16 kişilik Türk ekibi, Moritanya ve Senegal'de 10 gün boyunca kara yoluyla çölleri aşarak, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim, gıda paketi, zekat ve hediyelik eşya ulaştırdı.

Almanya'dan Afrika'ya giden 16 kişilik Türk ekibi, Moritanya ve Senegal'de 10 gün boyunca kara yoluyla çölleri aşarak, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim, gıda paketi, zekat ve hediyelik eşya ulaştırdı.

Yıllar önce geçimlerini sağlamak üzere anavatanları Türkiye'yi bırakarak Almanya'ya giden ve buraya yerleşen Türk aileler, yaklaşan ramazan dolayısıyla, dünya genelinde ciddi artış gösteren yeni tip koronavirüs riskine rağmen Afrikalı Müslümanların yardımına koştu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Eyaleti Bölge Birliği iş birliğinde bölgeye yıllık izinlerinden feragat ederek gelen 16 kişilik ekip, Afrika'da büyük bir yardım seferberliği yürüttü.

Sıcak havada Afrika yollarını, çöllerini, vadilerini ve tepelerini güçlükle aşan fedakar ekip, Senegal ve Moritanya'nın en ücra yerleşim birimlerine kadar ulaşarak Müslüman kardeşlerinin gönlünü fethetti.

Karşılaştıkları mazlum ve mağdur Afrikalı kardeşleriyle sohbet eden Türkler, Almanya'daki vatandaşlarının da destekleriyle topladıkları binlerce gıda kolisi, Kur'an-ı Kerim, zekat, hediyelik eşyaları tek tek ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

"Bir araya gelince hem bereket hem etki artıyor"

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, AA muhabirine, organizasyonun Almanya ekibinin dev desteğiyle diğer yardım faaliyetlerinden çok daha farklı yürütüldüğünü söyledi.

DİTİB Essen ekibine katkılarından dolayı teşekkür eden Çetin, şöyle devam etti:

"Almanya'da camilerimizin başkanları ve beraberindekiler, oradaki vatandaşlarımızı temsilen buraya heyet olarak geldi. Bunlar önce Afrika'nın bir ucundan Moritanya'dan başlayıp daha sonra güneye doğru gelip Senegal'den çıktılar. Aslında bu yardım organizasyonu Dakar Rallisi'nden çok daha zorlu bir maratondu çünkü 2 bin 500 kilometre kara yolunu geçip tamamen çöl yolculuğu yaparak geldiler. Çok zor şartlarda bu işleri organize ettiler. Dağıtım yaparak buralara ulaştılar. Bir araya geldiğimizde yurt dışındaki millet varlığımızın da bu meselelere ilgisinin arttığında buradaki bereketin ve etkinin de kat kat arttığını görüyor ve yaşıyoruz. Bu tür destekler sadece Afrika halkı için değil buradaki insanları gören bu kıymetli Türk vatandaşlarımız için de manen çok anlamlı ve değerli oluyor. Allah hepsinden razı olsun çalışmalarının artarak devam etmesini bekliyoruz."

"Burada olmak bambaşka duygu"

DİTİB Essen Eyalet Bölge Birliği Müdiresi Hülya Ceylan da Almanya'da düzenledikleri kermesler, eş ve dostlarından aldıkları bağışları yaptıkları güç birliği sayesinde büyük bir yardım faaliyetine dönüştürdüklerini ifade etti.

Afrika çöllerinde mağdur ve mazlum Müslümanlarla bizzat buluşup yardım dağıtmanın bambaşka bir duygu olduğuna dikkati çeken Ceylan, "Pandemi nedeniyle de zor şartlarda buraya geldik ama burada olmak bambaşka bir duygu, halimize binlerce kez şükretmemiz lazım. Çok zor şartlarda burada Müslüman kardeşlerimiz yaşıyor. Bir nebze de olsa yardım dağıtırken Müslüman kardeşlerimizin gözlerinin içindeki ışığı tebessümü görüp, bu duyguyu yaşamak bile çok güzel. Bütün bağışçılarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Yardımlardan faydalanan Afrika halkı da destek ve katkılarından dolayı Türk milletine olan minnettarlığını dile getirdi.

Almanya'da yaşayan Türkler, ramazan yardımlarıyla Senegal ve Moritanya'daki Müslümanların gönlünü fethetti
Almanya'da yaşayan Türkler, ramazan yardımlarıyla Senegal ve Moritanya'daki Müslümanların gönlünü fethetti
Almanya'da yaşayan Türkler, ramazan yardımlarıyla Senegal ve Moritanya'daki Müslümanların gönlünü fethetti
Almanya'da yaşayan Türkler, ramazan yardımlarıyla Senegal ve Moritanya'daki Müslümanların gönlünü fethetti

Moritanya, Senegal, Almanya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da yaşayan Türkler, ramazan yardımlarıyla Senegal ve Moritanya'daki Müslümanların gönlünü fethetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
İlk 11'deki yerini Sosa'ya kaptıran Gustavo, sezon sonu da takımdan ayrılıyor İlk 11'deki yerini Sosa'ya kaptıran Gustavo, sezon sonu da takımdan ayrılıyor         
14:21
Galatasaray antrenmanında korkutan çarpışma! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı Galatasaray antrenmanında korkutan çarpışma! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı         
13:48
Toroslar'dan toplayıp tazesini 150 TL'den, kurusunu bin 500 TL'den satıyorlar Toroslar'dan toplayıp tazesini 150 TL'den, kurusunu bin 500 TL'den satıyorlar         
12:45
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek         
12:35
Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular         
12:16
Pandemide servetlerine servet kattılar! Milyarder listesine damga vuran isimler arasında Uğur Şahin de var Pandemide servetlerine servet kattılar! Milyarder listesine damga vuran isimler arasında Uğur Şahin de var         
12:02
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı         
10:15
Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan         
09:20
Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi         
08:48
Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim         
07:55
Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı         
19:58
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip         
15:18
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 14:50:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da yaşayan Türkler, ramazan yardımlarıyla Senegal ve Moritanya'daki Müslümanların gönlünü fethetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei