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Almanya'da yaşayan Türkler sokaklarda yaşayanlara yardımda bulundu - Son Dakika

Almanya'da yaşayan Türkler sokaklarda yaşayanlara yardımda bulundu

13.02.2022 19:49
Almanya'da yaşayan Türkler sokaklarda yaşayanlara yardımda bulundu

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Türkler, sokakta kalan evsizler ve ihtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi dağıttı.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Türkler, sokakta kalan evsizler ve ihtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi dağıttı.

Tarihi Köln Katedrali ve Köln merkez tren istasyonu çevresinde yardım derneği Merhaba & Mahlzeit'in öncülüğünde 10 gönüllü, ihtiyaç sahiplerine isteklerine göre ıspanaklı, peynirli ve patatesli Boşnak böreği, kıyafet, hijyen malzemesi verdi, soğuk ve sıcak içecek ikram etti.

Merhaba & Mahlzeit'in kurucusu Tolga Özgül, yardımseverlerin katkılarıyla zaman zaman çeşitli şehirlerde bu tür yardım etkinliklerinde bulunduklarını söyledi.

Özgül, "Kendi aramızda bir motivasyonumuz var. Bizi en çok ayakta tutan bu işi karşılıksız, Allah rızası için yapmamız. Bu organizasyona destek olan Bosnalı iş adamı Samir Mesic'e teşekkür ediyoruz." dedi.

Yardım dağıtan gönüllülerden Bilal Türkmen ise hiç kimsenin aç kalmaması için yola çıktıklarını, yardımlarının devam edeceğini belirtti.

Almanya'da yaşayan Türkler sokaklarda yaşayanlara yardımda bulundu
Almanya'da yaşayan Türkler sokaklarda yaşayanlara yardımda bulundu
Almanya'da yaşayan Türkler sokaklarda yaşayanlara yardımda bulundu
Almanya'da yaşayan Türkler sokaklarda yaşayanlara yardımda bulundu

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Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da yaşayan Türkler sokaklarda yaşayanlara yardımda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da yaşayan Türkler sokaklarda yaşayanlara yardımda bulundu - Son Dakika
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