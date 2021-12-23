Almanya'da yaşayan Türkler sokakta kalan ihtiyaç sahiplerine yemek ve hediye dağıttı - Son Dakika

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Türkler, sokakta kalan evsizler ve ihtiyaç sahiplerine gıdanın yanı sıra kıyafet ve hijyen malzemeleri dağıttı.

Tarihi Köln Katedrali'nin çevresinde yardım derneği Merhaba & Mahlzeit'in öncülüğünde 16 gönüllü, ihtiyaç sahiplerine lahmacun, poğaça, kadın ve erkeklere özel hijyen paketleri, çikolata, baklava, giyecek ve meyve verdi, Türk kahvesi ve çayı ikram etti.

Merhaba & Mahlzeit'in kurucusu Tolga Özgül, Köln'de sokakta yaşayan yaklaşık 120 evsize yardımda bulunduklarını, bir gün önce de Hagen kentinde sokakta kalanlara yardımcı olduklarını belirtti.

Özgül, "Yardımlaşma geleneği Osmanlı zamanından yani atalarımızdan bize gelen bir adet. İnsanlara yardım etmek ayrıca dinimiz İslam'ın bizlere bir emridir. Biz de bu emri yerine getiriyoruz ve zaman zaman çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaliteye çok önem verdiklerini, çikolata ve gofretlerin Türkiye ve İsviçre'den geldiğini, diğer yardımların ise çeşitli hayırsever iş insanlarının katkısıyla yapıldığını söyleyen Özgül, " Suriye'nin Afrin ilçesinde kurmak istediğimiz ilkokulun inşaatı devam ediyor. Burada Arapça ve Türkçe eğitim verilmesini istiyoruz. Bu projemiz için de sponsor arıyoruz. Ayrıca Kurban Bayramı'nda Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sokaktaki insanların yardımlar karşısında çok mutlu olduklarını anlatan Özgül, Merhaba & Mahlzeit Hagen Başkanı Abdullah Sarıkaya'nın öncülüğünde bundan sonra ayda bir kez Hagen kentinde yardım malzemesi dağıtımı yapılacağını sözlerine ekledi.