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Almanya'da yaşlanan nüfus ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor - Son Dakika

Almanya'da yaşlanan nüfus ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor

24.09.2021 18:48
Almanya'da yaşlanan nüfus ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor, System.String[]

Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da demografik değişimin ekonomik büyümeyi yavaşlattığını değerlendirdi.

Almanya'nın önde gelen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da demografik değişimin ekonomik büyümeyi yavaşlattığını değerlendirdi.

IfW, Almanya'da demografik değişimin ülkenin ekonomik büyümesine ilişkin orta vadeli analizini açıkladı.

Enstitü, analizde "Almanya yaşlanıyor, iş gücü piyasasını etkiliyor ve ekonomik güce mal oluyor" ifadesini kullanarak, yaşlanan nüfusunun ülke gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) büyüme hızını 2026'da yüzde 0,9 altına düşüreceğini belirtti.

Analizde, "Bu, potansiyel büyümenin uzun vadeli ortalaması olan yüzde 1,4'nün 0,5 puan altında olacağı ve ülkenin büyüme potansiyelin üçte birinden fazlasını kaybedeceği anlamına geliyor." denildi.

Analizde, ülkede istihdamın 2023'de 46 milyonun biraz altında zirve yapmasının beklendiğine yer verilerek, 2023'ten sonra emekli olacak insanların işe yeni başlayandan daha fazla olacağı öngörüldü.

Daha fazla göç ve iş gücü piyasasına daha yüksek katılım oranın demografik değişimin etkisini azalttığını fakat durduramadığının anlatıldığı analizde, "2026'dan itibaren Almanya, her yıl tahmini olarak 130 bin çalışma çağındaki kişiyi kaybedecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

IfW Ekonomi Direktörü Stefan Kooths, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinde demografik değişim nedeniyle ekonomik büyümedeki yavaşlamanın 2026'dan sonra da devam edeceğini belirtti.

Kooths, "Ekonomik büyüme azalırsa, refahın kaynağı daralır ve ekonomik bölüşümde ihtilaflar artar. Sosyal güvenlik fonları daha az gelirle daha yüksek harcamaları karşılamak zorunda kalabilir. Bu özellikle emeklilik fonları için geçerli. Almanya buna yeterince hazırlıklı değil, belki de Merkel döneminin en büyük ihmallerinden biri." ifadesini kullandı.

Almanya'da nüfus daha da yaşlanıyor

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, 83 milyon 155 binlik nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olan Almanya'nın nüfusu giderek yaşlanıyor.

Almanya'da 80 yaş üzerindekilerin sayısı geçen yıl yüzde 4,5 artarak (255 bin) 5,9 milyona ulaştı. Ülkede 60-79 yaş grubunda olanların sayısı, 2020 sonu itibarıyla yüzde 0,5 (96 bin) yükselerek 18,2 milyona çıktı. 20 yaş altı nüfus ise geçen yıl 4 bin artarak 15,3 milyon oldu.

Almanya'da yaşlı nüfusun artması, "çalışan genç nüfusun karşılaması gereken emeklilik sistemi ile sağlık sistemi için yükün artması" anlamına gelirken, yaşlanan nüfus nedeniyle Alman ekonomisi her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyuyor.

Bu arada, IfW'nin ekonomistleri, devam eden arz darboğazları nedeniyle 2021'de Alman ekonomisinin için büyüme tahminlerini 23 Eylül'de yüzde 3,9'dan 2,6'ya düşürmüştü. Enstitü, 2022'de ise büyümenin ivme kazanarak yüzde 5,1'e yükselmesini öngörüyor.

Analizde, potansiyel büyüme, üretim kapasitelerinin normal kullanımı ile ekonomik çıktıda elde edilebilecek maksimum artış olarak ifade edildi.

Togo Cumhuriyeti, Gayrisafi, Ekonomi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da yaşlanan nüfus ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor - Son Dakika


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