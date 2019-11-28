Son Dakika Haberleri: Almanya'da "yastık altı" birikim 235 milyar euro
Son Dakika Ekonomi Almanya'da 'yastık altı' birikim 235 milyar euro - Son Dakika Ekonomi

Almanya'da "yastık altı" birikim 235 milyar euro

6 saat önce

Almanya'da bankaların "negatif faiz" uygulaması vatandaşları giderek daha fazla nakit para tutmaya itiyor.

Almanya'da

Almanya'da bankaların "negatif faiz" uygulaması vatandaşları giderek daha fazla nakit para tutmaya itiyor. Ülkede toplam yastık altı tasarrufun yaklaşık 235 milyar euroyu bulduğu açıklandı.Almanya'da "yastık altı" birikim eğilimi giderek artıyor. Ülkede evlerde tutulan nakit para tasarruf miktarının 10 sene öncesine oranla yaklaşık iki katına çıktığı açıklandı. Bild gazetesi, 2009 yılında 102 milyar euro olan yastık altı nakit para miktarının günümüzde 235 milyar euroyu bulduğunu bildirmişti. Bu rakam ülke nüfusu 83 milyon olarak kabul edildiğinde, kişi başına ortalama 2 bin 800 euro nakit birikim anlamına geliyor.


Haberde, Hür Demokrat Partili (FDP) Frank Schäffler'in, Almanya'da vatandaşların ve işletmelerin negatif faizler nedeniyle, birikimlerinin bankalarda değer kaybına uğramasından endişe duydukları için nakit para tutmayı tercih ettikleri yönündeki sözlerine de yer veriliyor.


Alman Merkez Bankası'ndan bir sözcü de gazetenin açıkladığı söz konusu rakamları teyit etti. Birikimler için ceza faizi uygulamasına ilişkin tartışmalar Avrupa Merkez Bankası'nın (EZB) para politikalarında esnekliğe gitmesi üzerine arttı. Merkez Bankasının eski verilerine göre bankaların yüzde 23'ü cari hesap veya tasarruf hesapları için negatif faiz uygulamasına gittiklerini beyan etti.


Ancak bireysel hesaplarda bankaların çoğu, hesabında 100 bin Euro'dan fazla birikimi olan müşterilere negatif faiz uyguluyor.


rtr/ SÖ,ET


(c)

Almanya, Ekonomi

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:33 
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