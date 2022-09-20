Almanya'da yatarak tedavi gören Alzheimer hasta sayısı 20 yılda iki kattan fazla arttı - Son Dakika
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Almanya'da yatarak tedavi gören Alzheimer hasta sayısı 20 yılda iki kattan fazla arttı

20.09.2022 13:10
Almanya'da yatarak tedavi gören Alzheimer hasta sayısı 20 yılda iki kattan fazla arttı

Almanya'da yatarak tedavi gören Alzheimer hastası sayısında, 20 yıl öncesine göre 2 kattan fazla artış olduğu bildirildi.

Almanya'da yatarak tedavi gören Alzheimer hastası sayısında, 20 yıl öncesine göre 2 kattan fazla artış olduğu bildirildi.

Federal İstatistik Dairesinin (Destatis) Dünya Alzheimer Günü vesilesiyle açıkladığı istatistiğe göre, Almanya'da giderek daha fazla sayıda kişi Alzheimer hastalığı nedeniyle hastanede tedavi görmek zorunda kalıyor.

Açıklamada, 2000'de 8 bin 116 kişinin Alzheimer nedeniyle yatarak tedavi gördüğü, bu sayının 2020'de 19 bin 356 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Alzheimer'dan ölümlerde de artış yaşandı

Almanya'da 2020'de 9 bin 450 kişi Alzheimer nedeniyle hayatını kaybederken 2000'de bu sayının 4 bin 535 olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre, hastalığa yakalanma riski yaşla artarken 2020'de hastaların yaklaşık yüzde 95'i, 65 yaş ve üzerinde olarak kayıtlara geçti.

Destatis'e göre, Alzheimer teşhisiyle hastanede tedavi ve ölümlerdeki artış giderek yaşlanan nüfustan kaynaklanıyor.

Almanya'da 65 yaş üstünde olan kişi sayısı 2000'den 2020'ye kadar yaklaşık yüzde 33 artış gösterdi.

Uzmanlar, Almanya'da yaklaşık 1,8 milyon kişinin demans hastası olduğu tahmininde bulunurken ortalama yaşam süresinin uzaması nedeniyle tedavide çığır açacak bir gelişme olmadığı takdirde 2050'ye kadar 2,8 milyon kişinin bu hastalıktan etkilenmesi öngörülüyor.

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Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da yatarak tedavi gören Alzheimer hasta sayısı 20 yılda iki kattan fazla arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da yatarak tedavi gören Alzheimer hasta sayısı 20 yılda iki kattan fazla arttı - Son Dakika
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