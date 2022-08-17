Almanya'da gemi arızası nedeniyle kapanan Ren Nehri tekrar ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Almanya'da gemi arızası nedeniyle kapanan Ren Nehri tekrar ulaşıma açıldı

17.08.2022 19:12
Almanya'da gemi arızası nedeniyle kapanan Ren Nehri tekrar ulaşıma açıldı

Almanya'da yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle Ren Nehri'nde su seviyesinin düşmesi sonucu bir geminin arıza yapması, ulaşımın bir süreliğine tamamen durmasına yol açtı.

Almanya'da yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle Ren Nehri'nde su seviyesinin düşmesi sonucu bir geminin arıza yapması, ulaşımın bir süreliğine tamamen durmasına yol açtı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, 190 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki kargo gemisi makine arızası nedeniyle dün gece Rheinland-Pfalz eyaletindeki St. Goar ve Oberwesel arasındaki geçidi kapattı.

Bu sabah saatlerinde geminin Bingen'e çekilmesiyle Ren Nehri, tekrar ulaşıma açıldı.

Almanya'nın en önemli ticaret yollarından biri olan ayrıca kuraklık ve yüksek sıcaklık nedeniyle su seviyesi düşen Ren Nehri'nde, bazı feribot seferleri ile büyük tonajlı gemilerin ulaşımında aksamalar yaşanmıştı.

Uzmanlar nehirdeki su seviyesinin daha da düşmesinin, nehir üzerinde ağır nakliye taşımacılığının tamamen durmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da gemi arızası nedeniyle kapanan Ren Nehri tekrar ulaşıma açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da gemi arızası nedeniyle kapanan Ren Nehri tekrar ulaşıma açıldı - Son Dakika
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