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Almanya'da yeni bakanlar yemin ederek görevlerine başladı - Son Dakika

Almanya'da yeni bakanlar yemin ederek görevlerine başladı

08.12.2021 16:42
Almanya'da yeni bakanlar yemin ederek görevlerine başladı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kurulan koalisyon kabinesi, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den atama belgelerini aldıktan sonra Federal Meclis'te yemin etti.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kurulan koalisyon kabinesi, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den atama belgelerini aldıktan sonra Federal Meclis'te yemin etti.

Kabine üyeleri, Meclis'te yemin eden Başbakan Olaf Scholz ile Bellevue Sarayı'na giderek Steinmeier'den atama belgelerini aldı.

Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, Scholz'u ve bakanları tebrik ederek, "Şimdi siz ülkemiz ve 82 milyondan fazla insan için sorumluluk üstlendiniz. Seçimlerde sorumluluk almak için aday oldunuz ve zor zamanda bu sorumluluğu alacaksınız." dedi.

Yeni hükümetin karşı karşıya kalacağı iklim değişikliği, dijitalleşme, uluslararası rekabet ve göç gibi sorunlara işaret eden Steinmeier, "Kuşkusuz Almanya büyük sınamalarla karşı karşıya." diye konuştu.

Steimeier, yeni hükümetin Almanya'nın iç siyasetteki projelerin yanında Avrupa ve dünyadaki davranışlarından sorumlu olacağına işaret ederek, "Dünya, ülkemize bakıyor. Almanya'dan beklentiler büyük." ifadesini kullandı.

Almanya'nın kenarda olan bir ada olmadığını belirten Steinmeier, "Avrupa'nın merkezindeyiz ve kendi çıkarlarımızı ölçerken komşularımızın çıkarlarını da hesaba katmak iyi olur." uyarısında bulundu.

Steinmeier, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki durumun ciddi olduğunu belirterek, halkın bu salgında yeni hükümetten eyaletlerle birlikte gerekli önlemleri almasını beklediğini kaydetti.

Ülkede tartışılan aşı zorunluluğuna da değinen Steinmeier, "Bu, aşı olmayanlara baskıyı artırır. Hükümette ve parlamentoda kimse bu kararı kolay vermeyecek." dedi.

Steinmeier, bu gergin durumda öfke ve nefretin yerine iyi argümanlarla konuşulmasını istedi.

İlk kabine toplantısı yapılacak

Bakanlar daha sonra Bellevue Sarayı'ndan ayrılarak tekrar Federal Meclis'e geldi ve yemin ederek göreve başladı.

Başbakan Olaf Scholz kabinesinde şu isimler yer alıyor:

"Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck (Yeşiller), Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), İçişleri ve Yurt Bakanı Bakanı Nancy Faeser (SPD), Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşiller), Savunma Bakanı Christine Lambrecht (SPD), Adalet Bakanı Marco Buschmann (FDP), Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD), Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hurbertus Heil (SPD), İmar Bakanı Klara Geywitz (SPD), Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze (SPD), Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Anne Spiegel (Yeşiller), Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir (Yeşiller), Çevre Bakanı Steffi Lemke (Yeşiller), Ulaştırma Bakanı Volker Wissing (FDP), Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger (FDP), Başbakanlık Dairesi Başkanı Wolfgang Schmidt (SPD)."

Daha sonra Başbakanlık'ta ve bakanlıklarda devir teslim törenlerinin ardından yerel saatle 18.00'da ilk kabine toplantısı yapılacak.

Öte yandan Federal Mecliste yer alan Türk kökenli milletvekillerinden Mahmut Özdemir (SPD) İçişleri ve Yurt Bakanlığında, Cansel Kızıltepe (SPD) İmar Bakanlığında ve Ekin Deligöz (Yeşiller) Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığında müsteşarlık görevini üstlenecek.

Walter Steinmeier, Başbakan, Almanya, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da yeni bakanlar yemin ederek görevlerine başladı - Son Dakika


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