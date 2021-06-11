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Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor - Son Dakika

Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor

11.06.2021 16:09

Almanya, Türk turizmini pozitif etkileyecek yeni bir karar aldı. Avrupa ülkesi Türkiye için de geçerli olan seyahat uyarısını 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.

Almanya, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı "riskli" ilan ettiği ve haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 200'ün altında olan bölgelere 1 Temmuz'dan itibaren genel seyahat uyarısını kaldıracak. Bu ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyor.

YAKLAŞIK 1 YIL SONRA KALDIRILACAK

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, birçok yerde vaka sayılarının düştüğüne ve aşı olan insanların sayısının arttığına işaret ederek, aylarca süren karantina uygulamalarından sonra daha fazla normalleşmenin beklenebileceğini belirtti.

Maas, bunun seyahatler için de geçerli olduğunu aktararak, yaklaşık bir yıl sonra, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 200'ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz'dan itibaren genel seyahat uyarısının kaldırılacağını ifade etti.

MEVCUT UYGULAMADA SINIR 50

Avrupa'da aşılananlara, iyileşenlere ve test uygulananlara ortak kurallar getirileceği için bu adımı atabildiklerini kaydeden Maas, seyahatlerde tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Maas, Kovid-19'un mutasyona uğradığına işaret ederek, bu nedenle "yüksek riskli bölgeler" ve "virüs varyasyon bölgeleri" için seyahat uyarısında bulunmaya devam edeceklerini kaydetti. Almanya'daki mevcut uygulamada, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 50'nin üzerinde olan bölgelere seyahat uyarısı yapılıyor.

Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor - Son Dakika Ekonomi


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