Almanya'da yeni rapor: 196 din adamı yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da yeni rapor: 196 din adamı yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulundu

14.06.2022 13:34
Almanya'da yeni rapor: 196 din adamı yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulundu

Almanya'da yayınlanan yeni bir raporda Münster piskoposluğunda son 75 yılda 196 Alman din adamının yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Almanya'da yayınlanan yeni bir raporda Münster piskoposluğunda son 75 yılda 196 Alman din adamının yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Almanya'nın Kuzey Ren- Vestfalya eyaletindeki Münster piskoposluğunda 1945-2020 yılları arasında yüzlerce çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Münster Üniversitesi tarafından 2 buçuk yılda hazırlanan bir rapora göre, piskoposluktaki 196 Katolik din adamı söz konusu dönemde en az 610 çocuğa cinsel istismarda bulundu. Ancak, raporda tespit edilen cinsel istismar vakalarının gerçek sayısının yaklaşık 6 bin olabileceği belirtildi. Rapor, 196 din adamından yaklaşık yüzde 5'nin 10'dan fazla cinsel saldırıda bulunduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca kilise üyelerinin olayları örtbas ettiği veya "yüzeysel olarak müdahale ettiği" tespit edildi. Raporda, cinsel istismarda bulunduğundan şüphelenilen rahiplerinin çoğunun görevden alınmak yerine yalnızca görev yerlerinin değiştirildiği belirtildi.

Münster Piskoposu Felix Genn rapora ilişkin yaptığı açıklamada, istismar mağdurlarından özür dileyerek, suçluların cezalandırılacağını ifade etti. Almanya'da 2018'de Katolik kilisesi tarafından hazırlatılan başka bir raporda, 1946-2014 yılları arasında en az 3 bin 677 kişinin din adamları tarafından cinsel istismara uğradığı belirtilmişti. Mağdurların yarısından fazlasının 13 yaşında ya da daha küçük olduğu tespit edilmişti. Ocak ayında ise Münih başpiskoposluğu tarafından hazırlatılan bir raporda, eski Papa 16. Benedict'in 1977-1982 tarihlerinde Münih başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu ancak harekete geçmeyerek sessiz kalmayı tercih ettiği açıklanmıştı.

(İHA)

YORUMLAR
500
İstanbul'da torbacılara yönelik uygulama: 196 şüpheli şahıs yakalandı İstanbul'da torbacılara yönelik uygulama: 196 şüpheli şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da yeni rapor: 196 din adamı yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 19:14:10. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da yeni rapor: 196 din adamı yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement