Almanya'da yeni Savunma Bakanı mazbatasını aldı
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Almanya'da Savunma Bakanlığı'na getirilen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer bakanlık mazbatasını Cumhurbaşkanlığı'na vekalet eden Berlin Eyalet Başbakanı ve Federal Konsey Başkan Yardımcısı Michael Müller'den düzenlenen törenle aldı.
Almanya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:12 Kaynak: AA
'da Savunma Bakanlığı'na getirilen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer bakanlık mazbatasını Cumhurbaşkanlığı'na vekalet eden Berlin
Eyalet Başbakanı ve Federal Konsey Başkan Yardımcısı Michael Müller
'den düzenlenen törenle aldı. Aynı törende AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen
Savunma Bakanlığından azledildi. Törende Almanya Başbakanı Angela Merkel
de hazır bulundu.
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