Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1048'e yükseldi - Son Dakika

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Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1048'e yükseldi
6 saat önce
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1048'e yükseldi.
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1048'e yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 08:18 Kaynak: AA
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