Almanya'da Yeni Yıl Coşkusu
24 dakika önce
Almanya 2019'u coşkuyla karşıladı.
Almanya
2019'u coşkuyla karşıladı. Avrupa
'nın finans merkezi Almanya'nın Frankfurt
kentinde yeni yıl, Main köprüsü üzerinde düzenlenen havai fişek gösterileriyle karşılandı. Köprünün her iki ayağını beton bloklarla kapatan polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Saatler
00.00'ı gösterdiğinde havai fişek gösterisi başladı. Dakikalarca süren havai fişek gösterisi Main nehri ve çevresinde renk cümbüşü oluşturdu.
Öte yandan, yeni yıl etkinliğine katılanların sayısında geçtiğimiz yıllara oranla azalma olduğu gözlendi. Katılımın az olmasının nedeninin ise terör korkusu ve Federal Çevre Bakanlığının havai fişeklerin çevreye zararları konusundaki çağrısının olduğu tahmin ediliyor. - FRANKFURT
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:04 Kaynak: İHA
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