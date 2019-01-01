Son Dakika Haberleri: Almanya'da Yeni Yıl Coşkusu

Almanya'da Yeni Yıl Coşkusu

31 dakika önce

Almanya'da yeni yıl coşkusuFRANKFURT - Almanya 2019'u coşkuyla karşıladı.

Almanya'da yeni yıl coşkusu

FRANKFURT - Almanya 2019'u coşkuyla karşıladı.
Avrupa'nın finans merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde yeni yıl, Main köprüsü üzerinde düzenlenen havai fişek gösterileriyle karşılandı. Köprünün her iki ayağını beton bloklarla kapatan polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde havai fişek gösterisi başladı. Dakikalarca süren havai fişek gösterisi Main nehri ve çevresinde renk cümbüşü oluşturdu.
Öte yandan, yeni yıl etkinliğine katılanların sayısında geçtiğimiz yıllara oranla azalma olduğu gözlendi. Katılımın az olmasının nedeninin ise terör korkusu ve Federal Çevre Bakanlığının havai fişeklerin çevreye zararları konusundaki çağrısının olduğu tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:34 Kaynak: İHA

Avrupa, Almanya, Güncel
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