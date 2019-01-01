Almanya'da Yeni Yıl Kutlamalarında Araç Kalabalığa Daldı: 5 Yaralı
56 dakika önce
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yeni yıl kutlamaları sırasında bir kişi aracıyla yayaların arasına daldı.
Almanya
'nın Kuzey Ren Vestfalya
eyaletinde yeni yıl kutlamaları sırasında bir kişi aracıyla yayaların arasına daldı. Olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Bottrop kentinde yılbaşı gecesi 50 yaşındaki bir sürücü aracını yılbaşını kutlayan yabancı kökenli insanların bulunduğu kalabalığın üzerine sürdü. Polis
tarafından yapılan açıklamada, yeni yıla dakikalar kala yaşanan olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu bildirilen saldırganın gözaltına alındığı ifade edildi.
Eyalet polisinin yaptığı açıklamaya göre, saldırgan 4 farklı noktada aracını yayaların üzerine sürdü.
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı
Herbert Reul, saldırganın yabancı karşıtı olduğuna işaret etti. Öte yandan, yerel basın da saldırganın ırkçı söylemlerde bulunduğunu iddia etti. - DUSSELDORF
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:27 Kaynak: İHA
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