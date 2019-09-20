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Almanya'da yenilenebilir enerjiden üretim arttı

56 dakika önce

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 56 milyar kilovatsaate yükseldi.

Almanya'da yenilenebilir enerjiden üretim arttı, System.String[]

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 56 milyar kilovatsaate yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, nisan-haziran döneminde ülkedeki toplam elektrik üretiminin yüzde 46'sı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran, yüzde 41 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'da yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 artarak 56 milyar kilovatsaate çıktı.

Alman hükümeti, 2030'a kadar toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyor.

Almanya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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