Son Dakika Haberleri: Almanya'da yenilenebilir enerjiden üretim arttı
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Almanya'da yenilenebilir enerjiden üretim arttı

2 saat önce

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 56 milyar kilovatsaate yükseldi.

Almanya'da yenilenebilir enerjiden üretim arttı, System.String[]

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 56 milyar kilovatsaate yükseldi.

Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:00 
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