Almanya'da yenilenebilir enerjiden üretim arttı
2 saat önce
Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 56 milyar kilovatsaate yükseldi.
Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 56 milyar kilovatsaate yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:00
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