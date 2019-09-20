Almanya'da yenilenebilir enerjiden üretim arttı

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 56 milyar kilovatsaate yükseldi.